石破首相の後継を選ぶ自民党総裁選は４日、投開票され、１位の高市早苗氏と２位の小泉進次郎氏による決選投票にもつれ込んだ。

決選投票前に行われた高市氏の演説は以下の通り。

◇

高市早苗でございます。再びこの場に立たせていただけるということはここにおいでになる国会議員や地方議員の皆様そして全国の党員の皆様多くの国民の皆様のおかげでございます。まずもって、深く感謝を申し上げます。この１２日間５人の候補者たちは議論を戦わせました。日本を思う気持ちはみんな同じ。それぞれの良さを生かし合いたいと強く思いました。ライバルたちは固い絆の同志になりました。茂木候補、林候補、小泉候補、小林候補ありがとうございました。選挙管理委員会の皆様、また党職員の皆様、スタッフの皆様も本当にありがとうございました。

私がなぜ今回の総裁選挙に臨んだか。それは日本の今と未来のために自民党が変わらなければならない。この強い危機感からでございます。今の暮らしや未来への不安を希望に変える政治を作っていきたいと、そう思いました。日本と日本人を心から愛するものとして、日本と日本人の底力を信じてやまないものとして、私は三度、立候補いたしました。自民党はこれまで数々の難題に当たり、将来を見据えてやるべき政策を堂々と実行をして参りました。しかし、昨今、全国各地で厳しいお声を伺います。自民党が何をやりたい政党なんかようわからんようなった。暮らしの厳しさをわかっているのか。自民党の政策には夢がない。これが一番ショックでした。野党のときにも支え続けてくださった岩盤支持層の皆様、また保守層の方々、党員の皆様からは特に厳しいお声をいただきました。国民の皆様のお声に耳を傾けていく、みんなで訴えてきた総裁選でございました。

その締めくくりと始まりの今です。全国の党員、国民の皆様が固唾を飲んで、自民党の覚悟を見守っておられます。私は今日この場において、ご一緒している議員の皆様とともに、自民党に新たな歴史を刻みたい。我が党は立党７０年。政治は国民のもので始まる立党宣言に立ち返りましょう。常に進歩を目指す保守政党です。そして自民党は専門人材の宝庫です。これが自民党の強みです。全員参加、そして全世代総力結集この方針で臨んでまいります。

私にも至らぬ点、多々ございます。常に自らを省み、内外の諸課題に対峙するときにも、謙虚な姿勢で政権運営に臨みます。まずは物価高対策をしっかりやりましょう。中小事業者、また病院、介護施設、生活者の皆様のご苦労に寄り添う対策をしっかりと講じます。強い日本経済を取り戻すために、日本が優位性を持つ技術この社会実装と市場展開いたします。また地域を守る、稼げる農林水産業の育成に力を注ぎます。日本の平和を守るために、日米同盟を基軸に、同志国連携を強化し、自由で開かれたインド太平洋を主導します。そして課題や懸案を持つ国だからこそ対話を重視する、そうした姿勢で外交に臨みます。私は常に国益を第一に、バランス感覚を持って国家経営にあたる。そういう覚悟でございます。日本列島を強く豊かに、そして次の世代に引き継いでまいりましょう。私高市早苗に、皆様の熱い心をお託しくださいませ。本当にありがとうございました。