Snow Man向井康二（31）と目黒蓮（28）が4日、都内で「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn」に登場し、シンクロした。

今秋同局で放送されるドラマ3作のメインキャスト陣12人が登壇。お互いに聞いてみたいことをクロストークで展開した。事前に質問が集められ、向井と目黒は偶然にも「せりふはどうやって覚えていますか？」と質問が一致。

向井は「めめと同じでしたか？うれしいですね」とよろこぶと、目黒は「そこ広げないで良いよ」と制止。質問を挙げた理由について向井は「せりふを覚えるのが苦手なので、目黒君に相談したら『家の中を歩いて覚えているよ』って言われたので、それを言われたままやっています」と明かした。

妻夫木聡（44）は「台本を何回も読む。好きなカラオケの曲っていつの間にか歌えるの同じで読んでいたら覚えられるんです。インする前に台本があれば覚えられます」と積み重ねて吸収するタイプ。波留は撮影の前日に詰め込み型。「前日にならないと前の日はその日のせりふでメモリーがいっぱいで。前日夜になったら入るようになります」と明かした。竹内涼真（34）は「沸いてきています」と斜め上の回答。役によっては、現場でスタッフと話しあいながらせりふの変更もあると言い「ガチガチには決めていかないです」と独自のスタイルを明かした。

前原瑞樹（32）から目黒と向井の2人に対して「どうしたら僕はSnow Manに入れますか？」と質問も飛んだ。向井は前原、目黒と3人で横並びになると「まず、書類審査からお願いします」とやんわり拒否。目黒も「すみません、入れません」と同じくNGを出し意思疎通。その後も「諦めてないですけどね」と食い下がる前原に、向井は「『カリスマックス』踊ってもらえたら入れるかも」と宿題を出していた。