²Î¼ê¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê71¡Ë¤¬4Æü¡¢ºë¶Ì¸©Äá¥±Åç»Ô¤Ç¡¢ÂçÁêËÐ¡¦Î©Ï²Éô²°¤ÎÎÏ»Î3¿Í¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÊÝ¸î¼Ô¤éÌó100¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¿©Æ²¡×¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê26¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤È¤Ï23Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤Ç°ì½ï¤ËÅÄ¿¢¤¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿23Ç¯¤Ï´ØÏÆ¡£¡ØÂç´Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£24Ç¯¤Î»þ¤ÏÂç´Ø¤Ç¡Øº£ÅÙ¤Ï²£¹Ë¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤ÎÊý¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤½¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤¬±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
9·î¤Î½©¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Î²£¹ËÆ±»Î¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤À¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¥é¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÍè¾ì½ê¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Ç¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¤¤À¤í¤¦¤±¤ÉÁ°¸þ¤¤Ç¤·¤¿¡£ÁêËÐ¤Ç¤Ïµ´¤Î·ÁÁê¤ÇÁê¼ê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£