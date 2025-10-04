石破茂首相の後任を決める自民党総裁選は４日、投票が行われた。立候補した小林鷹之元経済安全保障担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相の５人は、１回目の投票で誰も過半数を獲得することができず、上位２人の高市氏と小泉氏が決選投票に進んだ。

◆小泉進次郎氏の決選投票前演説（要旨）

「小泉進次郎です。よろしくお願いします。昨年、この決勝戦にたどりつけなかった私を今回、この舞台に立たせてくれた同志の皆さん、評議員の皆さん、党員、党友の皆さん、本当にありがとうございました。１年前、私は結果が出ず、自分の力不足、未熟さと向き合い、また支えてくれた仲間たちの気持ちに、全国の皆さんの気持ちに答えることができなかった申し訳なさと向き合い続けました。まさか、その１年後にこの場に立つことができているとは想像もしませんでした。なぜ、それが可能となったのか、少しはこの１年で成長したかも知れませんが、それが最大の要因ではないと思います。最大の要因は１年前、あのような結果にも関わらず決して見捨てず、離れないでいてくれた同士の皆さんのおかげであり、それどころか、私ができなかった部分の仲間作りまで広げてくれた、そんな仲間たちに恵まれたおかげであります。おかげでこの舞台に立てました。私がもしも総理、総裁になった暁には今度は私が皆さんに活躍の機会を作る番です。もちろん、すべての議員の皆さんに作る番です。４候補の皆さん、本当にありがとうございました。４候補の皆さんはもちろん、１人１人、すべての皆さんと挙党態勢を作り、そして、この総裁選で私が訴えた自民党が一つになる、一つになって国民の皆さんが求めている物価高対策、治安の不安、そして外交安全保障の不安、一つ一つの不安と向き合って、それを野党とともに前に進める態勢を私は必ず作って参ります。今日、この結果を見届けている間、２００９年の私の初当選の後にこの８階ホールで見た景色を思い返しておりました。私の国会議員の初めての総裁選は、谷垣総裁と西村康稔さんと河野太郎さんとの３人による総裁選から始まりました。そして安倍総理と石破総理が戦われた、あの総裁選も含め、何度も総裁選を見てきたこの舞台に今、私が立てている。これから自民党は立て直して、そして国民の皆さんの信頼を回復して、皆と心を一つに前に進めていけるよう全力を尽くして参ります。どうか、皆さんにおかれましては、まだまだ至らぬ所のある私かも知れませんが、総裁選で確信したことは自民党にはまだまだ国民の皆さんの役に立てるそういう力がある。この総裁選を決して候補者間の分断や違いを際立たせるのではなくて、むしろ大きな方向性で我々が共有しているものに目が向くような、そんな対立ではなく、融和の総裁選にしていただいたことは皆さん全員のおかげであります。共に自民党を一つに、そして政治を前に、日本を前に進めていこうじゃありませんか。どうか、これから最後の審判に臨みますが、私が改めて申し上げたいことは感謝の一言に尽きます。１２日間、お支えいたいだいたすべての皆さん、心から感謝を申し上げ、私の最後のご挨拶と代えさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました」

◆第１回の投票結果は以下の通り。（敬称略）

小林鷹之 議員票４４ 党員・党友票１５ 計５９

茂木敏充 議員票３４ 党員・党友票１５ 計４９

林芳正 議員票７２ 党員・党友票６２ 計１３４

高市早苗 議員票６４ 党員・党友票１１９ 計１８３

小泉進次郎 議員票８０ 党員・党友票８４ 計１６４