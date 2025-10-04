¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¦¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ø ¾®Àô»á¡ÖÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í»ÏÂ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×ÅöÁª¤Ê¤éÉã¡¦½ã°ìÏº»á¤È¡È¿Æ»Ò2Âå¡É¤Ï»Ë¾å2ÎãÌÜ¡¢44ºÐ¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤È¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë·èÄê¡ÊÃæ·Ñ¡Ë
¡¡ÅêÉ¼Á°¤Î¡ÈºÇ¸å¤ÎÁÊ¤¨¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾®Àô»á¤ÏµÄ°÷¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡Ö1Ç¯Á°¡¢»ä¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¡¦Ì¤½Ï¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤½¤Î1Ç¯¸å¤Ë¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¾¯¤·¤Ï¤³¤Î1Ç¯¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢1Ç¯Á°¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¸«¼Î¤Æ¤ºÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Æ±»Ö¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«»ä¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ÎÃç´Öºî¤ê¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤À¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¡×
¡Ö»ä¤¬¤â¤·¤âÁíÍýÁíºÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ëÈÖ¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á´¤Æ¤ÎµÄ°÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ëºî¤ëÈÖ¤À¡£4¸õÊä¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4¸õÊä¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤êÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈµóÅÞÂÎÀ©¤òºî¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁíºÛÁª¤Ç»ä¤¬ÁÊ¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ëÊª²Á¹â¤ÎÂÐºö¡¢¼£°Â¤ÎÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ³°¸ò°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÉÔ°Â¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉÔ°Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌîÅÞ¤È¤È¤â¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ëÂÎÀ©¤ò»ä¤ÏÉ¬¤ººî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¼«Ì±ÅÞ¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤·¤Æ¡¢³§¤È¿´°ì¤Ä¤Ë¡¢Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤É¤¦¤«¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»ê¤é¤Ì¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë»ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÁíºÛÁª¤Ç³Î¿®¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁíºÛÁª¤ò¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¸õÊä¼Ô´Ö¤ÎÊ¬ÃÇ¤ä¤Þ¤¿°ã¤¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤íÂç¤¤ÊÊý¸þÀ¤Ç²æ¡¹¤¬¶¦Í¤·¤Æ¤ë¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í»ÏÂ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³§¤µ¤óÁ´°÷¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£¶¦¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ò°ì¤Ä¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤¦¤«¤³¤ì¤«¤éºÇ¸å¤Î¿³È½¤ËÎ×¤à¤¬¡¢»ä¤¬²þ¤á¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤³¤È¤Ï´¶¼Õ¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£12Æü´Ö¤ª»Ù¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¡¢»ä¤ÎºÇ¸å¤Î¤´°§»¢¤ÈÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®Àô»á¤ÏµÄ°÷É¼¤Ç¤Ï80É¼¤ÇºÇÂ¿¡¢µÄ°÷É¼¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î84É¼¡£¹â»Ô»á¤ÏµÄ°÷É¼¤Ï64É¼¤È3ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬ÅÞ°÷É¼¤Ç¤Ï¾®Àô»á¤Ë35É¼¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ë119É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï¡¢Éã¡¦½ã°ìÏº»á¤Î»äÀßÈë½ñ¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢½ã°ìÏº»á¤ÎÀ¯³¦°úÂà¤ò¤¦¤±¡¢¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ2009Ç¯¤ËÂè45²ó½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ë¿ÀÆàÀî11¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¡¢½éÅöÁª¤·¤¿¡£2011Ç¯10·î¤Ë¼«Ì±ÅÞÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞÇÀÎÓÉô²ñÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°ÁíÍý¤Î¤â¤È¡¢´Ä¶Âç¿Ã¤È¤·¤Æ½éÆþ³Õ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âè2¼¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢¹¾Æ£ÂóÁ°ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¸åÇ¤¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ËÂÐ±þ¡£¼«¤é¡Ö¥³¥áÃ´ÅöÂç¿Ã¡×¤È¸ì¤ê¡¢È÷ÃßÊÆ¤Î¿ï°Õ·ÀÌó¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡ÊABEMA NEWS¡Ë