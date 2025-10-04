千鳥・大悟、結婚報告で義母から掛けられた衝撃のひと言「バレるなよ？」
お笑いコンビ・千鳥の大悟（45）が、3日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。妻の両親への結婚報告の際に、義母から言われた衝撃のひと言を明かした。
【写真】ほろ酔い？顔が真っ赤な千鳥・大悟
結婚相手の両親への結婚あいさつの話題で、「意外と好かれるんですよ、彼女の親には」と話す大悟は、結婚前から義父母と食事を共にする仲だったと説明。
義父母、妻と車に乗った際、後部座席からミラー越しに「結婚してええ？」と尋ねると、そのまま「ええよ」と返事をもらったという驚きのエピソードを披露した。
さらに、義父母が妻に「結婚してええけど帰ってこんぞ？」と念を押したことを明かし、話題は“浮気の約束”に。ナイツ・土屋伸之から「『浮気は絶対しません』と約束した？」と問われると、「いや…」と戸惑いながらも「『そんなことはしない』と言ったよ。ただ、お母さんがすごい人で『バレるなよ？』と言われた。『バレないです』と返したら、『バレないです』はあかんやろって」と言われたと明かし、スタジオの笑いを誘った。
