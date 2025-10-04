　王立オランダサッカー協会(KNVB)は3日、今月の北中米ワールドカップ欧州予選2試合に臨むオランダ代表メンバー24名を発表した。

　主力選手たちが名を連ねる中、AZの22歳FWメックス・ミールディンクが初招集を果たしている。

　オランダは消化試合が1つ少ないながら、2位ポーランドと同勝ち点の首位。9日にアウェーで5位マルタ、12日にホームで3位フィンランドと対戦する。

以下、招集メンバー

▽GK

マルク・フレッケン(レバークーゼン)

ロビン・レフス(サンダーランド)

バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)

▽DF

ナタン・アケ(マンチェスター・C)

フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)

デンゼル・ダンフリース(インテル)

ジェレミー・フリンポン(リバプール)

クイリンシー・ハートマン(バーンリー)

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)

ユリエン・ティンバー(アーセナル)

ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)

ステファン・デ・フライ(インテル)

▽MF

ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)

フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)

ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)

イェルディ・スハウテン(PSV)

シャビ・シモンズ(トッテナム)

クインテン・ティンバー(フェイエノールト)

▽FW

メンフィス・デパイ(コリンチャンス)

コーディ・ガクポ(リバプール)

ユスティン・クライファート(ボーンマス)

ドニエル・マレン(アストン・ビラ)

メックス・ミールディンク(AZ)

ボウト・ベグホルスト(アヤックス)