22歳FWが初招集! W杯欧州予選に向けたオランダ代表メンバー発表
王立オランダサッカー協会(KNVB)は3日、今月の北中米ワールドカップ欧州予選2試合に臨むオランダ代表メンバー24名を発表した。
主力選手たちが名を連ねる中、AZの22歳FWメックス・ミールディンクが初招集を果たしている。
オランダは消化試合が1つ少ないながら、2位ポーランドと同勝ち点の首位。9日にアウェーで5位マルタ、12日にホームで3位フィンランドと対戦する。
以下、招集メンバー
▽GK
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
ロビン・レフス(サンダーランド)
バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・C)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
デンゼル・ダンフリース(インテル)
ジェレミー・フリンポン(リバプール)
クイリンシー・ハートマン(バーンリー)
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
ステファン・デ・フライ(インテル)
▽MF
ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)
ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
イェルディ・スハウテン(PSV)
シャビ・シモンズ(トッテナム)
クインテン・ティンバー(フェイエノールト)
▽FW
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コーディ・ガクポ(リバプール)
ユスティン・クライファート(ボーンマス)
ドニエル・マレン(アストン・ビラ)
メックス・ミールディンク(AZ)
ボウト・ベグホルスト(アヤックス)
主力選手たちが名を連ねる中、AZの22歳FWメックス・ミールディンクが初招集を果たしている。
オランダは消化試合が1つ少ないながら、2位ポーランドと同勝ち点の首位。9日にアウェーで5位マルタ、12日にホームで3位フィンランドと対戦する。
以下、招集メンバー
マルク・フレッケン(レバークーゼン)
ロビン・レフス(サンダーランド)
バルト・フェルブルッヘン(ブライトン)
▽DF
ナタン・アケ(マンチェスター・C)
フィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)
デンゼル・ダンフリース(インテル)
ジェレミー・フリンポン(リバプール)
クイリンシー・ハートマン(バーンリー)
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(ブライトン)
ユリエン・ティンバー(アーセナル)
ミッキー・ファン・デ・フェン(トッテナム)
ステファン・デ・フライ(インテル)
▽MF
ライアン・フラーフェンベルフ(リバプール)
フレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)
ティジャーニ・ラインデルス(マンチェスター・C)
イェルディ・スハウテン(PSV)
シャビ・シモンズ(トッテナム)
クインテン・ティンバー(フェイエノールト)
▽FW
メンフィス・デパイ(コリンチャンス)
コーディ・ガクポ(リバプール)
ユスティン・クライファート(ボーンマス)
ドニエル・マレン(アストン・ビラ)
メックス・ミールディンク(AZ)
ボウト・ベグホルスト(アヤックス)