岐阜vs群馬 スタメン発表
[10.4 J3第30節](長良川)
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 18 山谷侑士
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 25 ブヴィク・ムシティ・オコ
控え
GK 31 セランテス
DF 5 石田崚真
DF 40 平瀬大
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 28 箱崎達也
FW 9 ドゥドゥ
FW 27 横山智也
FW 29 川本梨誉
監督
石丸清隆
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 14 菊地健太
MF 20 下川太陽
MF 33 櫻井文陽
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 9 青木翔大
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 30 小柳達司
MF 5 山口一真
MF 8 山内陸
MF 15 風間宏希
MF 35 玉城大志
MF 49 小竹知恩
FW 32 河田篤秀
FW 38 小西宏登
監督
沖田優
※14:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 10 北龍磨
MF 18 山谷侑士
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 25 ブヴィク・ムシティ・オコ
控え
GK 31 セランテス
DF 5 石田崚真
DF 40 平瀬大
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 28 箱崎達也
FW 27 横山智也
FW 29 川本梨誉
監督
石丸清隆
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 14 菊地健太
MF 20 下川太陽
MF 33 櫻井文陽
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 9 青木翔大
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 30 小柳達司
MF 5 山口一真
MF 8 山内陸
MF 15 風間宏希
MF 35 玉城大志
MF 49 小竹知恩
FW 32 河田篤秀
FW 38 小西宏登
監督
沖田優