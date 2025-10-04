ÀéÍÕvsÄ¹ºê ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[10.4 J2Âè32Àá](¥Õ¥¯¥¢¥ê)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:Ê¡Åç¹§°ìÏº
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ]
ÀèÈ¯
GK 35 ¼ã¸¶ÃÒºÈ
DF 2 ¹â¶¶°íÚð
DF 13 ÎëÌÚÂçÊå
DF 28 ²ÏÌîµ®»Ö
DF 67 Æü¹âÂç
MF 4 ÅÄ¸ýÂÙ»Î
MF 6 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É
MF 14 ÄØÄ¾µ¯
MF 42 ¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó
FW 9 ¸â²°ÂçæÆ
FW 20 ÀÐÀîÂçÃÏ
¹µ¤¨
GK 23 ÎëÌÚÌºÂç
DF 11 ÊÆÁÒ¹±µ®
DF 15 Á°µ®Ç·
DF 24 Ä»³¤¹¸»Ê
DF 26 ¿¢ÅÄÍªÂÀ
MF 10 ²£»³¶ÇÇ·
MF 18 ¿ù»³Ä¾¹¨
MF 44 ÉÊÅÄ°¦ÅÍ
FW 39 ¿¹³¤ÅÏ
´ÆÆÄ
¾®ÎÓ·Ä¹Ô
[V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê]
ÀèÈ¯
GK 21 ¸åÆ£²íÌÀ
DF 29 ¿·°æ°ìÍÔ
DF 44 ¹¾ÀîÍ¯À¶
DF 48 ¾È»³ñ¥¿Í
MF 5 »³¸ý·Ö
MF 8 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«
MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹
MF 19 ß·ÅÄ¿ò
MF 23 ÊÆÅÄÈ»Ìé
MF 50 ²§Ä¹À»
FW 11 ¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª
¹µ¤¨
GK 31 ¸¶ÅÄ³Ù
DF 3 ´Ø¸ýÀµÂç
DF 25 ¶û°ú°ìµª
MF 16 ¥¨¥á¥ë¥½¥ó
MF 20 ÃæÂ¼·ÄÂÀ
MF 24 »³ÅÄÎ¦
MF 33 ³ÞÌøÍã
MF 34 ¾¾ËÜÅ·Ì´
FW 18 »³ºêÎ¿¸ã
´ÆÆÄ
¹âÌÚÂöÌé
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:Ê¡Åç¹§°ìÏº
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ]
ÀèÈ¯
GK 35 ¼ã¸¶ÃÒºÈ
DF 2 ¹â¶¶°íÚð
DF 13 ÎëÌÚÂçÊå
DF 28 ²ÏÌîµ®»Ö
DF 67 Æü¹âÂç
MF 4 ÅÄ¸ýÂÙ»Î
MF 6 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É
MF 14 ÄØÄ¾µ¯
MF 42 ¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó
FW 9 ¸â²°ÂçæÆ
FW 20 ÀÐÀîÂçÃÏ
¹µ¤¨
GK 23 ÎëÌÚÌºÂç
DF 11 ÊÆÁÒ¹±µ®
DF 15 Á°µ®Ç·
DF 24 Ä»³¤¹¸»Ê
DF 26 ¿¢ÅÄÍªÂÀ
MF 18 ¿ù»³Ä¾¹¨
MF 44 ÉÊÅÄ°¦ÅÍ
FW 39 ¿¹³¤ÅÏ
´ÆÆÄ
¾®ÎÓ·Ä¹Ô
[V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê]
ÀèÈ¯
GK 21 ¸åÆ£²íÌÀ
DF 29 ¿·°æ°ìÍÔ
DF 44 ¹¾ÀîÍ¯À¶
DF 48 ¾È»³ñ¥¿Í
MF 5 »³¸ý·Ö
MF 8 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«
MF 10 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹
MF 19 ß·ÅÄ¿ò
MF 23 ÊÆÅÄÈ»Ìé
MF 50 ²§Ä¹À»
FW 11 ¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª
¹µ¤¨
GK 31 ¸¶ÅÄ³Ù
DF 3 ´Ø¸ýÀµÂç
DF 25 ¶û°ú°ìµª
MF 16 ¥¨¥á¥ë¥½¥ó
MF 20 ÃæÂ¼·ÄÂÀ
MF 24 »³ÅÄÎ¦
MF 33 ³ÞÌøÍã
MF 34 ¾¾ËÜÅ·Ì´
FW 18 »³ºêÎ¿¸ã
´ÆÆÄ
¹âÌÚÂöÌé