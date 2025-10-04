[10.4 J2第32節](藤枝サ)

※14:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 16 森侑里

DF 22 久富良輔

MF 6 世瀬啓人

MF 8 浅倉廉

MF 11 アンデルソン

MF 17 岡澤昂星

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 33 川上エドオジョン智慧

FW 9 矢村健

控え

GK 21 ジョーンズ・レイ

DF 3 鈴木翔太

DF 5 楠本卓海

MF 15 杉田真彦

MF 18 松下佳貴

MF 50 金子翔太

FW 7 松木駿之介

FW 14 中川風希

FW 71 榊原杏太

監督

須藤大輔

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 3 香川勇気

DF 4 神山京右

DF 13 深澤壯太

MF 2 吉田新

MF 7 佐々木陽次

MF 16 末木裕也

MF 24 河井陽介

MF 27 吉平翼

MF 28 布施谷翔

FW 11 小川慶治朗

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 40 竹内豊

DF 88 濱託巳

MF 8 松岡大智

MF 17 井上直輝

MF 18 伊藤拓巳

MF 37 湯之前匡央

MF 48 植田啓太

FW 39 古川真人

監督

安達亮