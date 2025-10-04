藤枝vs富山 スタメン発表
[10.4 J2第32節](藤枝サ)
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 森侑里
DF 22 久富良輔
MF 6 世瀬啓人
MF 8 浅倉廉
MF 11 アンデルソン
MF 17 岡澤昂星
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 33 川上エドオジョン智慧
FW 9 矢村健
控え
GK 21 ジョーンズ・レイ
DF 3 鈴木翔太
DF 5 楠本卓海
MF 15 杉田真彦
MF 18 松下佳貴
MF 50 金子翔太
FW 7 松木駿之介
FW 14 中川風希
FW 71 榊原杏太
監督
須藤大輔
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 13 深澤壯太
MF 2 吉田新
MF 7 佐々木陽次
MF 16 末木裕也
MF 24 河井陽介
MF 27 吉平翼
MF 28 布施谷翔
FW 11 小川慶治朗
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 40 竹内豊
DF 88 濱託巳
MF 8 松岡大智
MF 17 井上直輝
MF 18 伊藤拓巳
MF 37 湯之前匡央
MF 48 植田啓太
FW 39 古川真人
監督
安達亮
