抱きつき2ショットに反響「ママになっても可愛い」「ユニお似合い」元なでしこ鮫島彩さんが地元でサッカー
元日本女子代表(なでしこジャパン)の鮫島彩さんが2日に自身のインスタグラム(@aya_sameshima)を更新し、地元・栃木でサッカーをしたことを報告した。
鮫島さんが参加したのは、9月27日にカンセキスタジアムとちぎで開催された「JFAユニクロサッカーキッズ in 栃木」。インスタグラムで「地元・栃木で子どもたちと思いっきりサッカーを楽しめた幸せな1日」と振り返り、「サッカーが好きになるきっかけに、そして『体を動かすって楽しい!』と感じてもらえたら何よりです ご参加ありがとうございました!」と感謝を綴っている。
投稿写真は、JFAキッズアンバサダーのストライカーポケモン「エースバーン」 に抱きついたツーショットなど計3枚となっており、ファンから「さめちゃんかわいい〜」「やっぱりユニフォームがお似合い」「ママになっても可愛い」「エースバーンやん!!!」「とても楽しい時間をありがとうございました!」といった声が寄せられた。
現在38歳の鮫島さんは、なでしこジャパンで長年にわたって活躍し、大宮アルディージャVENTUS(現RB大宮アルディージャWOMEN)に所属していた2023-24シーズン限りで現役を引退。その後、結婚と出産をしていたことを今年6月に公表した。
