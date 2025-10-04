名古屋vsC大阪 スタメン発表
[10.4 J1第33節](豊田ス)
※13:30開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 16 武田洋平
DF 3 佐藤瑶大
DF 13 藤井陽也
DF 70 原輝綺
MF 2 野上結貴
MF 7 和泉竜司
MF 10 マテウス・カストロ
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 27 中山克広
FW 22 木村勇大
控え
GK 21 杉本大地
DF 6 河面旺成
DF 20 三國ケネディエブス
DF 55 徳元悠平
MF 26 加藤玄
MF 33 菊地泰智
FW 11 山岸祐也
FW 18 永井謙佑
FW 77 キャスパー・ユンカー
監督
長谷川健太
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 27 ディオン・クールズ
DF 31 井上黎生人
DF 44 畠中槙之輔
DF 66 大畑歩夢
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 9 ラファエル・ハットン
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 進藤亮佑
DF 16 奥田勇斗
DF 22 高橋仁胡
MF 4 平野佑一
MF 17 阪田澪哉
MF 35 吉野恭平
FW 13 中島元彦
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
