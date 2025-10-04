[10.4 J1第33節](豊田ス)

※13:30開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 16 武田洋平

DF 3 佐藤瑶大

DF 13 藤井陽也

DF 70 原輝綺

MF 2 野上結貴

MF 7 和泉竜司

MF 10 マテウス・カストロ

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 27 中山克広

FW 22 木村勇大

控え

GK 21 杉本大地

DF 6 河面旺成

DF 20 三國ケネディエブス

DF 55 徳元悠平

MF 26 加藤玄

MF 33 菊地泰智

FW 11 山岸祐也

FW 18 永井謙佑

FW 77 キャスパー・ユンカー

監督

長谷川健太

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 27 ディオン・クールズ

DF 31 井上黎生人

DF 44 畠中槙之輔

DF 66 大畑歩夢

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 19 本間至恩

MF 48 柴山昌也

FW 9 ラファエル・ハットン

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 3 進藤亮佑

DF 16 奥田勇斗

DF 22 高橋仁胡

MF 4 平野佑一

MF 17 阪田澪哉

MF 35 吉野恭平

FW 13 中島元彦

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス