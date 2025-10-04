ÅÄÃæÉ·¤¬ÅÄÃæ¼ù¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÀÉñÂæÎ¢¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡ÖÅÄÃæ·»ÄïÂº¤¤¡×¡Ö¼ù¥Ä¥ó¤È¤·¤¿´é¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼ûÍ×¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¢£¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤ò¸«¤Æ¤ë¤È·»Äï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È¥Û¥ó¥È¤Ë»×¤¦¤Î¤è¡×¤È¶¦±é¼Ô¤â¤Õ¤¿¤ê¤òÀä»¿
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¼ù¤ÈÅÄÃæÉ·¤ÎÉñÂæÎ¢¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡¿µÜËÜÂçÀ¿¤ÈÅÄÃæ·»Äï¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È①～②
Ìò¼Ô¤ÎÅÄÃæÉ·¤¬¡¢Äï¡¦ÅÄÃæ¼ù¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÉñÂæ¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè 2025¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É·¤ÏX¤Ç¡¢¡ÖµþÅÔ¡¢°¦ÃÎ¸ø±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ï·§ËÜ¤Ç¡£¡×¤È¡¢Ìµ»öµþÅÔ¸ø±é¡¦°¦ÃÎ¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¼ù¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
É·¤¬¼ù¤Î¸ª¤ËÏÓ¤ò²ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ð´é¤ÎÉ·¤ÈÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ù¤Ï¤É¤³¤«¥Ä¥ó¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡ÖÅÄÃæ·»ÄïÂº¤¤¡×¡Ö¼ù¥Ä¥ó¤È¤·¤¿´é¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼ûÍ×¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ºîÃæ¤Ç¹»Ä¹¤ò±é¤¸¤ëµÜËÜÂçÀ¿¤â¡Ö¤³¤ÎÆó¿Í¤ò¸«¤Æ¤ë¤È·»Äï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È¥Û¥ó¥È¤Ë»×¤¦¤Î¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢É·¤È¼ù¤È¤Î¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£