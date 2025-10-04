お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が4日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。人気タレントの“サプライズ出演”に困惑する場面があった。

この日、番組10周年を迎え、番組中盤「ちゃきちゃきテレフォン〜聞いて聞いて〜」のコーナーを放送。ラジオネーム・町田家系ラーメン“町田家系ラーメン”という20代の女性が「趣味の幅広げようかなと思って、昨日免許を取得したんです」と前日に自動車免許を取得したことを明かし、「免許使った趣味とかなんかあるかなと思って、ちょっと相談したくて」とした。

その相談にナイツの2人が「免許取るのを趣味にしたら」などアドバイスを送る中、女性は「仕事はフリーでいろんなことをやってます」「タレントとかもしたりとか」と告白。

土屋伸之が「僕ら会ったことあります？」と聞くと、女性は「会ったことあるかもしれないです…」。続けて、「この前、狩野英孝さんのラジオに塙さんが出てらっしゃった時に“ほのか事変”っていう話をちょっとされていたと思うんですけど」と話した。

そこで、電話の女性にピンと来た塙は「こんな失礼な、本人前にしてですけど、お兄さんがすごい有名な方ですよね？」と質問。女性は「はい、そうです。お兄ちゃん、竹内涼真なんですけど」と俳優の竹内涼真の妹で、タレントのたけうちほのかであることを明かした。

まさかのサプライズ登場に「本人？」とナイツや出水麻衣アナウンサーも困惑。塙は「ごめんなさい。凄い。まさか、狩野英孝のラジオ聞かれているとは思わなかったから、俺」と苦笑。土屋も「“ほのか事変”の話はほんとに失礼な話ですよ」とツッコむと、たけうちは「すいません、（ちゃきちゃきに）私がゲストに出たことによって、ゲストの質が変わってきた、みたいな」とクレーム。

塙は「何、電話してくれてるんですか？」と苦笑。「俺はほんとに、たけうちほのかのコーナーを作ろうって毎回スタッフに言ってるんですよ」と弁明すると、たけうちは「絶対うそですよね。だってNGなんじゃないんですか、私は」とツッコミ。

それでも塙は「電話くれたんだ。ごめんね」と平謝り。土屋も「あんな弄られ方してて。本当に申し訳ないですよ」と謝罪しつつ「でもめちゃくちゃ楽しかったからね、ゲストの時。本当にまた来てほしいと思ってますよ」とコメント。塙も「本当にそういうの、本当にまずい人はそんなイジれないからね、ぜひまた来てください」と声をかけていた。