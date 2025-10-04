妻夫木聡、台本は撮入前に完璧「いつ覚えているかわからない」 目黒蓮＆向井康二から同じ質問
俳優の妻夫木聡が4日、都内で行われた今秋スタートするTBS系連続ドラマの合同会見『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn』に登場。台本の覚え方を明かした。
【写真】目黒蓮、向井康二、竹内涼真、夏帆、妻夫木聡、佐藤浩市ら豪華キャストが勢ぞろいした集合カット
同イベントには、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（12日スタート 毎週日曜 後9：00）から妻夫木、目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（7日スタート、毎週火曜 後10：00）から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ『フェイクマミー』（10日スタート、毎週金曜 後10：00）から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩（※『フェイクマミー』ブロックのみ参加）が登壇。計13人のキャストがそろい、MCは杉山真也アナウンサー、南後杏子アナウンサーが務めた。
イベントでは、出演者から事前に集めた質問を展開。目黒と同じ質問をしたことを知った向井は「めめ（目黒）と同じでしたか？うれしいです！」と大喜び。目黒に「そこ、広げなくていいから」とツッコまれ、笑いを誘う場面があった。
2人からの質問は「せりふはどう覚えていますか？」というもの。向井は「僕は、苦手なので、目黒くんにどうやったら覚えるか相談したんです。歩いて覚えてるって言われたままやっています」と語った。
すると、妻夫木が「人それぞれあるのかなと思って」と切り出しつつ、「僕はとにかく何回も何回も。好きな曲っていつの間にか覚えるじゃないですか。それと同じ」と回答。「（クランク）インする前に全部台本を覚えちゃうんです。だからいつ覚えているのか正直、わからない」と語り、驚かせた。
