俳優竹内涼真（34）が4日、都内で「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn」に登場し、役作りについて言及した。

女優夏帆（34）とダブル主演する火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（7日スタート）は、完璧だった恋人生活に終止符を打った男女2人のロマンスコメディー。夏帆が恋人ファーストな彼女を演じてきた山岸鮎美、竹内は亭主関白思考な海老原勝男を演じる。

竹内は見どころについて「全部！」と力を込めた。「完璧だと思っていたのに全然完璧じゃなくて間違いだらけ。問題だらけでございます。それを僕が一生懸命乗り越える。僕ら2人を応援して欲しい。幸せだと思っていたことが相手からしたら受け取り方が違ったり。人間って難しい。なかなかうまくいかない」と力説した。

イベントは、今秋に同局で放送されるドラマ3作のメインキャスト陣12人が登壇。お互いに聞いてみたいことをクロストークで展開し、川栄李奈（30）がストイックなトレーニングを習慣としている竹内に、役作りについて質問。

川栄が竹内のストイックな性格に言及すると、竹内は「トレーニングは呼吸と一緒です。呼吸するようにトレーニングをしています。朝起きて顔洗いますよね？ 僕はそのままジムに行きます」とその習慣について力説した。

改めて川栄が「今回、特別な役作りは？」と問い直すと、竹内は「内容がほぼ自分です。リンクしていて（笑い）。ぜひ見てください」と、役柄に地で行く部分が合ったことを明かした。