ClariSが、『魔法少女まどか☆マギカ』にフォーカスしたコンセプトEP「リンクス」を12月10日(水)に発売することが発表された。

現在「魔法少女まどか☆マギカ」リンクスパートナーを務めているClariS。コンセプトEPには制作中の『魔法少女まどか☆マギカ』インスパイアソング「リンクス」(新曲)に加え、ClariSが担当した歴代の主題歌「コネクト」「ルミナス」「カラフル」を新体制でセルフカバーした″season 03-バージョン″の楽曲が収録されるとのことだ。コンセプトEP「リンクス」は完全生産限定盤(CD+Blu-ray)として発売され、「魔法少女まどか☆マギカ」のアニメ絵柄が使用された″LPサイズ大型ジャケット仕様″になる。

また、発表にあわせClariSの新アーティスト写真も公開された。ClariS史上初となる実写でのアーティスト写真となっており、暖かい光に包まれたクララ、エリー、アンナが高原に佇む、新たなステージへ踏み出すClariS新体制を象徴する素敵なビジュアルに仕上がっている。そのほか店舗購入特典、ClariS Room会員限定早期予約特典の品目も発表されているので併せてチェックしてほしい。

さらに、＜魔法少女まどか☆マギカ ✕ ClariS Links collabo cafe＞ 開催と、ClariSデビュー日の10月20日(月)に15周年記念生配信特番が配信されることも発表されている。

コンセプトEP「リンクス」に収録のセルフカバー曲「コネクト -season 03-」は、10月11日(土)0:00から先行配信がスタート。前日の10月10日(金)20:00からプレミア公開にてミュージックビデオが公開される。

コンセプトEP「リンクス」

2025年12月10日(水)発売

【予約はこちら】https://claris.lnk.to/1210EP

完全生産限定盤[CD＋BD] VVCL-2832〜2833 5,500円(税込)

※LPサイズ大型ジャケット仕様 Disc 1 (CD)

1​. コネクト -season 03- ※新録 TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』オープニングテーマ

2​. ルミナス -season 03- ※新録 劇場アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ「前編」始まりの物語』主題歌

3​. カラフル -season 03- 劇場アニメ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ「新編」叛逆の物語』主題歌

4​. リンクス ※新曲 『魔法少女まどか☆マギカ』インスパイアソング Disc 2 (BD)

収録内容は追ってお知らせいたします。

＜魔法少女まどか☆マギカ ✕ ClariS Links collabo cafe＞

詳細は後日発表 ■開催期間

11月12日(水)〜12月14日(日)

■開催場所

and GALLERY有楽町店 / and GALLERYなんば店 / and GALLERY名古屋2号店 【and GALLERY公式HP】https://and-gallery.com/

『ClariS 15周年記念 生配信特番 supported by animelo』

日程：10月20日(月)

出演：ClariS

MC：冨田明宏

時間：20:00〜21:30

※21:00~21:30は、animelo+会員限定コーナー

URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348855159

アーカイブ期間：2025年11月9日(日)23:59まで ※何度でも視聴可

ClariS 「コネクト -season 03-」

10/11(土)0:00より配信スタート

https://ClariS.lnk.to/Connect_season03

※配信時間はストアによって多少前後する可能性がございます。 ■「コネクト -season 03-」Music Video

10月10日(金)20時 ClariS公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開

イベント出演情報

＜マチ★アソビ Vol.29＞

開催日：2025年10月18日(土)、19日(日) 【マチ★アソビ SPECIAL LIVE】

出演場所：藍場浜公園ステージ

※ClariSは10月19日(日)18:00〜出演予定

https://www.machiasobi.com/ ＜アニメイトガールズフェスティバル2025＞

2025年11月8日(土)池袋・サンシャインシティ 噴水広場にて、「まどか☆マギカ」のステージが開催決定。ClariSによるミニライブも予定しています。参加方法など詳細はAGF2025の公式サイトをご確認ください。

https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025 『「魔法少女まどか☆マギカ」ステージ 〜マジカルタイム！〜 』

日程：2025年11月8日(土) 16:50〜17:30

※ABEMA にて無料配信も予定

場所：池袋・サンシャインシティ 噴水広場（アルパ B1）

出演：ClariS ほか

『魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語』TV Edition

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project 【放送配信日時】

10月12日から毎週日曜午後5時〜 MBS/TBS系全国28局ネット「日5」枠にて放送

放送終了後、TVer・MBS動画イズムにて配信 【スタッフ】

原作 ：Magica Quartet

総監督 ：新房昭之

脚本 ：虚淵玄（ニトロプラス）

キャラクター原案 ：蒼樹うめ

監督 ：宮本幸裕

キャラクターデザイン ：岸田隆宏、谷口淳一郎

異空間設計 ：劇団イヌカレー

音響監督 ：鶴岡陽太

音楽 ：梶浦由記

アニメーション制作 ：シャフト 【主題歌】

オープニングテーマ ：「コネクト」ClariS

エンディングテーマ ：「Magia」Kalafina 【キャスト】

鹿目まどか ：悠木 碧

暁美ほむら ：斎藤千和

巴 マミ ：水橋かおり

美樹さやか ：喜多村英梨

佐倉杏子 ：野中 藍

キュゥべえ ：加藤英美里 ●公式サイト

https://www.madoka-magica.com/tv/

●公式X（@madoka_magica）

https://x.com/madoka_magica

『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project 【公開時期】

2026年2月予定 【スタッフ】

原作 ：Magica Quartet

総監督 ：新房昭之

脚本 ：虚淵玄（ニトロプラス）

キャラクター原案 ：蒼樹うめ

監督 ：宮本幸裕

キャラクターデザイン ：谷口淳一郎

異空間設計 ：劇団イヌカレ―（泥犬）

音楽 ：梶浦由記

アニメーション制作 ：シャフト

配給 ：アニプレックス 【キャスト】

鹿目まどか ：悠木 碧

暁美ほむら ：斎藤千和

巴 マミ ：水橋かおり

美樹さやか ：喜多村英梨

佐倉杏子 ：野中 藍

百江なぎさ ：阿澄佳奈

キュゥべえ ：加藤英美里 ●公式サイト

https://www.madoka-magica.com/wr/ ●公式X（@madoka_magica）

https://x.com/madoka_magica

