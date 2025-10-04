もう勘弁してくれ…。男性が妻のことを嫌いになっていく「理由」
愛し合って結婚したはずなのに、どんどん仲が険悪になっていく。
そんな時は、双方が相手に対して何かしら不満を感じていて、その不満を解消できないからでしょう。
そこで今回は、男性が妻のことを嫌いになっていく「理由」を紹介します。
他の男性と比較されて蔑まれる
他の男性と比較された上に、蔑まれてしまうと、男性はプライドを大きく傷つけられてしまうもの。
「〇〇さんの旦那さんはすごく優しいのに、それに比べてあなたは…」なんて言ってしまえば、「優しくできないのはお前に理由があるんだよ」と男性は内心思うようになるでしょう。
要は他人と比べるような言動、遠回しに他人よりも劣っていると聞こえるような物言いをしないように注意すべきです。
「収入が低い」と文句を言う
夫に対して「収入が低い」と文句を言うのは絶対に避けるべき。
それだけでプライドが傷つけられることもありますし、特に夫が会社員なら月の収入はある程度決まっているはずなので、そこで家計をやりくりする必要があります。
また、夫も「収入を上げたい」と考えているはずですし、そのための努力をしているなら、そんな夫を支えたり応援したりといったことを率先して行いましょう。
それに文句を言ったからと言ってすぐに夫の収入が上がるものではないということを理解しておくべきです。
円満な夫婦関係をキープしていきたいなら、もし今回紹介した行動に心当たりがあれば改善していきましょうね。
🌼離婚したくなるのも当然。夫がドン引いた「妻のありえない行動」