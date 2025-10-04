【思考をキレイにする旅の仕方（490）】昭和レトロの街散歩を味わう
20代の頃、小さな劇団を旗揚げした時の劇団員から30年ぶりに連絡がありました。
小さな劇団だったので、俳優だけではなく、スタッフも兼任が当たり前で、
私は制作で彼女は脚本を担当していました。
彼女からインタビューを頼まれたのです。
オンラインでもよかったのですが、直接、会うことにしました。
彼女の事務所が京成線沿線にあることも惹かれたんですよね。
「ラジオの音出しご遠慮ください」などの注意書きから客層が想像できる喫茶店で、
焼きそばメインの立ち飲み屋で軽く昼飲みと思ったのですが、
「米」をテーマにしたバラエティ番組が流れるテレビで、
自分の育てている銘柄が取り上げられて釘付けになり、ついつい長居し、
昨年、再度、「男はつらいよ」全作観たこともあり、
柴又まで足を延ばし、
久しぶりに帝釈天を参拝し、
「とらや」で土日限定のしょうゆ草団子を味わい、
葛飾区と人生ゲーム（タカラトミー本社があります）の街づくりに興味を持って青砥駅で下車し、
クラシックが流れる銭湯で42度の熱い指値を味わい、
地元の方々が話すサウナで岩手県の瀬見温泉のよさを盗み聞きし、
行先も見ないでふらりと都バスに乗り、
亀有が葛飾区であることを噛みしめました。
昭和レトロの街散歩を味わうのもいいものですね。＜text：イシコ＞