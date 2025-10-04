元モー娘。田中れいな、圧巻美脚輝くショーパン姿に反響「スタイル良すぎてバグ」「色白で眩しい」
【モデルプレス＝2025/10/04】元モーニング娘。の田中れいなが10月4日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】田中れいな、美脚際立つショーパン姿
田中は「ときめきファンファーレ見てくれたみなさんありがとうございました」と、番組出演について感謝を報告。「きのうもいっぱい笑って楽しかったし予想も全部当たったしめっちゃ楽しかった」と収録を振り返った。衣装については「靴がどタイプすぎて 足だけショットまで撮ってしまった笑ブーツカバーをわざわざせんでもブーツにくっついとうとよ！！」と説明し、オフショルダーのトップスにショートパンツ、厚底ブーツを合わせて美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル良すぎてバグ」「色白で眩しい」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「無敵の可愛さ」「衣装が似合ってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
