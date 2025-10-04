◇陸上 第79回国民スポーツ大会（2025年10月4日）

少年男子A100メートル準決勝が行われ、清水空跳（そらと、16＝石川・星稜高）が全体トップの10秒29をマークし、1組1着で決勝に進んだ。追い風0・4メートルだった。

午前の予選は2組に登場。10秒61で組1着となった。向かい風1・1メートルだった。2本のレースを終え「準決勝は（10秒）2台を目標にしていた。それをクリアできて良かった」と振り返った。

清水は7月のインターハイで日本高校新記録となる10秒00を出して注目を集めた。自国開催となった今月の世界選手権でリレーメンバーに選出されたが、本番での出場機会は訪れなかった。

世界選手権後は香港で開催されたU20東アジア選手権に出場。100メートル決勝は10秒30で銀メダルを獲得した。

この日はレース前から歓声を浴び、走り終えた後もファンからサインを求められるなど、依然として注目度は高い。決勝に向けて「優勝することと、欲を言えば（10秒）0台を目標にしたい」と語った清水。あす5日に決勝が行われる。