＜解除＞【土砂災害警戒情報】山口県・下関市 4日14:20時点

2025年10月4日 14時20分 TBS NEWS DIG

4日午後2時20分、山口県と気象台は、下関市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。＜解除された市区町村＞・下関市