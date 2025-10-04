佐藤浩市、“娘”と約20年ぶり再会「元気か？」 成長にしみじみ「大人になったね〜」
俳優の佐藤浩市が4日、都内で行われた今秋スタートするTBS系連続ドラマの合同会見『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn』に登場。娘役を演じたことのある夏帆と20年ぶりの再会を果たした。
【写真】目黒蓮、向井康二、竹内涼真、夏帆、妻夫木聡、佐藤浩市ら豪華キャストが勢ぞろいした集合カット
佐藤は、2007年に公開された夏帆の主演映画『天然コケッコー』で父役を務めた。今回が約20年ぶりの再会となり、佐藤は事前に集めた質問欄に「元気か？と言いたかったです」と書き込んでいた。
「言いなよ」と促された佐藤は、夏帆に「元気か？」と問いかけ。夏帆が「何とか元気にやってます」とほほ笑むと、佐藤は「それ聞けただけでも（十分です）。さっき、笑顔を見て、良かったなと」とうれしげ。夏帆も「浩市さんにお会いできるのをすごく楽しみに来たので、うれしいです」と喜びを表現した。
共演当時、夏帆は中学生だった。「成長しました！」という夏帆に、佐藤は「大人になったね〜」としみじみとつぶやいていた。
同イベントには、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（12日スタート 毎週日曜 後9：00）から妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（7日スタート、毎週火曜 後10：00）から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ『フェイクマミー』（10日スタート、毎週金曜 後10：00）から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩（※『フェイクマミー』ブロックのみ参加）が登壇。計13人のキャストがそろい、MCは杉山真也アナウンサー、南後杏子アナウンサーが務めた。
【写真】目黒蓮、向井康二、竹内涼真、夏帆、妻夫木聡、佐藤浩市ら豪華キャストが勢ぞろいした集合カット
佐藤は、2007年に公開された夏帆の主演映画『天然コケッコー』で父役を務めた。今回が約20年ぶりの再会となり、佐藤は事前に集めた質問欄に「元気か？と言いたかったです」と書き込んでいた。
共演当時、夏帆は中学生だった。「成長しました！」という夏帆に、佐藤は「大人になったね〜」としみじみとつぶやいていた。
同イベントには、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（12日スタート 毎週日曜 後9：00）から妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（7日スタート、毎週火曜 後10：00）から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ『フェイクマミー』（10日スタート、毎週金曜 後10：00）から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩（※『フェイクマミー』ブロックのみ参加）が登壇。計13人のキャストがそろい、MCは杉山真也アナウンサー、南後杏子アナウンサーが務めた。