ナナちゃん、長男が38.5度の高熱「ぐったりして笑顔のないポン太を見ると悲しい」

ものまねタレントの“ナナちゃん”こと古村奈々が3日に自身のアメブロを更新。長男が発熱したことを報告した。

この日、古村は「いつもの小児科へ」と長男を病院へ連れて行ったことを明かし「お気に入りの絵本があったので落ち着いて見てくれてはいますが身体はめっちゃ熱い」と来院時の様子を説明。「熱がどんどん上がり診察する頃には38.5度になっていました」と明かした。

続けて、医師の診断結果について「先生に診ていただいたところおそらく風邪とのことで、はじめての幼稚園で集団生活だったので移ったみたいです」と報告。「やっぱり入園したばかりだといろいろもらってくるって聞きますがほんとですね」と述べた。

また「坐薬やシロップなどおくすりが出たのでお家帰ってから飲ませてベッドで休ませています」と明かし「今日から2〜3日安静にして体調がよくなって熱が37度前半に戻ったら月曜日から登園して大丈夫とのことでした」と医師から伝えられたことを説明した。

最後に、ぐったりしている長男の姿に「いつもぴょんぴょん飛んだり走り回ったりニコニコよく笑うポン太を見てるから、ぐったりして笑顔のないポン太を見ると悲しい気持ちになります」と親心を吐露し「はやく元気なりますように」とつづり、ブログを締めくくった。