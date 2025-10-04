夫の美容院代が3ヶ月で「1万2000円」と聞き驚き！ 私は“3ヶ月に1回”で「5000円」ですが、美容院代って男性のほうが高いのでしょうか？ 男女別の“美容院へ行く頻度”とは

ファストレンド（運営会社：株式会社NEXER）の調査によると、美容室へ通う頻度は図表1のようになっています。

図表1

1ヶ月に1回以上 2ヶ月に1回程度 3ヶ月に1回程度 20代以下（男性） 26.3% 47.4% 26.3% 20代以下（女性） 11.5% 27.9% 36.1% 30代（男性） 33.3% 33.3% 33.3% 30代（女性） 12.9% 25.8% 33.9% 40代（男性） 23.5% 52.9% 23.5% 40代（女性） 14.1% 29.7% 27.9% 50代（男性） 33.3% 33.3% 33.3% 50代（女性） 15.2% 40.9% 19.7% 60代以上（男性） 42.9% 35.7% 28.6% 60代以上（女性） 32% 41.3% 17.3%

株式会社NEXER 「美容室へ通う頻度や費用」に関するアンケート

このように、男性は「1～2ヶ月に1回ペース」が多く、女性は「2～3ヶ月に1回ペース」が主流です。

男性のほうが高頻度なのは、男性には短髪の人が多く、伸びたときに形が崩れやすいため、こまめにメンテナンスが必要になるためと考えられます。一方、女性に多いロングヘアの場合は多少伸びても見た目の変化が少ないため、カットの間隔が長くなる傾向があるようです。

さらに、短髪の男性はカットの間隔を空けすぎるとだらしない印象になりやすく、仕事やプライベートでの清潔感を意識して定期的に通わざるを得ない場合もあるでしょう。



1年間のカット代を比較してみる

続いて、カット代を仮定して男女の1年間の支出を比べてみましょう。今回は、短髪の男性は1ヶ月に1回4000円でカット、長髪の女性は3ヶ月に1回5000円でカットするとします。この前提で計算すると、次の通りです。



・男性：4000円×12回＝4万8000円

・女性：5000円×4回＝2万円



この条件だと、男性のほうが女性よりも年間で2万8000円、カット代が高いという結果になります。

「女性はカラーをすることも多いから、実際の支出は多いのでは」と思う人もいるかもしれませんが、カラーは数回に1回に抑える・自宅でセルフカラーをするなどの工夫で年間数万円単位の節約が可能です。

逆に男性のセルフカットはあまり一般的ではなく、美容室や理髪店に行くことが多くなり、支出がかさみやすくなります。

もちろん、女性が毎回カットに加えてカラーやパーマをすれば一気に費用は上がりますが、カットのみで比べると男性のほうが美容院代は高くなる可能性は十分あるでしょう。



まとめ

美容院代は必ずしも女性のほうが高いとは限らず、髪の長さや来店頻度によって大きく変わります。短髪の男性は1～2ヶ月に1回のカットがルーティンになりやすく、その分だけ支出も積み重なります。

一方、ロングヘアの女性は多少間隔を空けても問題ないと考え、結果的に年間の支出が少なくすむケースもあります。つまり美容院代の実態は男女差ではなく、髪型次第といえるかもしれません。

もちろん個々のケースで異なりますが、夫婦で比べてみると「男性のほうが美容院代がかかる」という意外な発見が生まれることもあるでしょう。



出典

株式会社NEXER「美容室へ通う頻度や費用」に関するアンケート（PR TIMES）

株式会社NEXER

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー