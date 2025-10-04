Snow Man目黒蓮＆向井康二、同じイベントに登壇 偶然一致したこと「嬉しいですね」
【モデルプレス＝2025/10/04】10月12日スタートの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時）に出演する目黒蓮（Snow Man）、10月10日スタートの金曜ドラマ「フェイクマミー」に出演する向井康二（Snow Man）が4日、東京・赤坂で行われたTBS秋ドラマ合同会見「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」に出席。偶然、あることが一致した場面があった。
【写真】Snow Man目黒蓮、奇跡の美腹筋チラ見せ
登壇者同士で質問し合うコーナでは、目黒と向井から偶然同じ質問が届いていたことが明らかに。それを聞いた向井は「めめ（目黒）と同じでしたか？嬉しいですね」と話を広げると、目黒が「そこ広げなくていいよ」とツッコミ。改めて「台詞はどうやって覚えてますか？」と登壇者に投げかけた。
向井は最近、目黒に相談した際に「家の中を歩いて覚えてるよ」と教えてもらったことから、同じことを実践していると告白。目黒は「台詞覚えって人それぞれあるのかなと思って、妻夫木さんとかどうですか？」と妻夫木へ質問した。
妻夫木は「とにかく台本を何回も何回も読んでて」とクランクイン前に台詞を全て覚えるほど読み込んでいると明かし、波瑠は前日に覚えるタイプで「前日の夜になったらやっと次の日の台詞が入るようになります」と打ち明けた。
竹内は「湧いて生きてます」と笑わせ、「役によるんですけど、今回はその瞬間のテンションとストーリーがどうマッチするかを監督とも話してるので、プラスアルファ『変えてみよう』が多いんです。だからガチガチには固めていかないです」とそれぞれの台詞覚えの方法が明らかになった。
目黒、向井のほか「ザ・ロイヤルファミリー」からは妻夫木聡、松本若菜、佐藤浩市、金曜ドラマ「フェイクマミー」（10月10日スタート、毎週金曜よる10時）から波瑠、川栄李奈、中村蒼が出席した。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
TBS秋の3ドラマの豪華出演者が一堂に会した同イベント。このほか火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（10月7日スタート、毎週火曜よる10時）から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹が出席。イベントの模様はTBS公式YouTube、TVer、U-NEXTで生配信された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆目黒蓮＆向井康二、偶然質問一致
登壇者同士で質問し合うコーナでは、目黒と向井から偶然同じ質問が届いていたことが明らかに。それを聞いた向井は「めめ（目黒）と同じでしたか？嬉しいですね」と話を広げると、目黒が「そこ広げなくていいよ」とツッコミ。改めて「台詞はどうやって覚えてますか？」と登壇者に投げかけた。
向井は最近、目黒に相談した際に「家の中を歩いて覚えてるよ」と教えてもらったことから、同じことを実践していると告白。目黒は「台詞覚えって人それぞれあるのかなと思って、妻夫木さんとかどうですか？」と妻夫木へ質問した。
妻夫木は「とにかく台本を何回も何回も読んでて」とクランクイン前に台詞を全て覚えるほど読み込んでいると明かし、波瑠は前日に覚えるタイプで「前日の夜になったらやっと次の日の台詞が入るようになります」と打ち明けた。
竹内は「湧いて生きてます」と笑わせ、「役によるんですけど、今回はその瞬間のテンションとストーリーがどうマッチするかを監督とも話してるので、プラスアルファ『変えてみよう』が多いんです。だからガチガチには固めていかないです」とそれぞれの台詞覚えの方法が明らかになった。
目黒、向井のほか「ザ・ロイヤルファミリー」からは妻夫木聡、松本若菜、佐藤浩市、金曜ドラマ「フェイクマミー」（10月10日スタート、毎週金曜よる10時）から波瑠、川栄李奈、中村蒼が出席した。
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
◆波瑠＆川栄李奈W主演「フェイクマミー」
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
◆妻夫木聡・夏帆・波瑠ら集結「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」
TBS秋の3ドラマの豪華出演者が一堂に会した同イベント。このほか火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（10月7日スタート、毎週火曜よる10時）から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹が出席。イベントの模様はTBS公式YouTube、TVer、U-NEXTで生配信された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】