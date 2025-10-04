IVEイソ、ミニ丈キャミワンピで美スタイル際立つ 街中ショットに「絵になる」「憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/10/04】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLEESEO（イソ）が3日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿で美しいスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】IVEイソ、素肌輝くキャミワンピ姿
イソは、ヨーロッパの街中で撮影したとみられる私服姿の写真を公開。白いミニ丈のキャミソールワンピースにキャップを合わせたコーディネートで、美しい素肌やスラリと伸びた脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「絵になる」「憧れのスタイル」「可愛すぎる」「美脚に目がいく」「すべてが美しい」「一緒に旅行したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
