◇関東大学女子駅伝（４日、千葉・印西市千葉ニュータウン周回コース＝６区間３４・４キロ）

全日本大学女子駅伝（１０月２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の関東地区選考会を兼ねて行われ、大東大が１時間５０分０５秒の大会新記録で３年連続６度目の優勝に輝いた。外園隆監督は「みんな力がついてきた」とすがすがしい表情で話した。

今大会で、シード校の大東大、城西大、筑波大、拓大を除く上位６チーム（帝京科学大、玉川大、中大、順大、日体大、駿河台大）が全日本大学女子駅伝への出場権をつかんだ。

新戦力が躍動した。大東大は１区に成瀬結菜、５区に秋竹凛音の２人の１年生を起用。１区を走った成瀬は「先頭で（タスキを）渡したい目標があった。最低限の役割は渡せたかな」と謙遜したが、先頭とはわずか１秒差の区間２位でタスキリレー。流れを作ると、５区を走った秋竹は「緊張せずワクワクした走り、自分の走りができた」とこれまでの区間記録を塗り替える走りを見せた。

関東大学駅伝３連覇で弾みをつけ、いよいよ全日本大学駅伝に向かう。この日は野田真理耶（３年）、蔦野萌々香（３年）と、ともに昨年全日本を走った主力選手を温存。それでも大会新記録を樹立する層の厚さをみせ、外園監督は「（これから）おもしろいと思う」と全日本のメンバー選考についてうれしい悩みと語った。

昨年の全日本大学女子駅伝は１４度目の出場で１０回目の２位。今年こそ立命大、名城大などライバルに勝って優勝を勝ち取りたい。指揮官は「並大抵で勝てる相手ではない。これで五分に勝負ができる方向性は見えてきた。とにかく頑張るしかない」。２人の頼もしいルーキーの力も加わり、いよいよ勝負の全日本に挑む。