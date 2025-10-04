＜中間速報＞堀琴音が単独首位でハーフターン ルーキー・中村心とアマが1差追走
＜日本女子オープン 4日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルファー日本一を決めるメジャー大会の第3ラウンドは、全組が前半の競技を終えた。
【写真】山内日菜子はおひとり様ラウンド
トータル13アンダー・単独首位に堀琴音。1打差2位にルーキー・中村心、アマチュアの廣吉優梨菜がつけている。トータル11アンダー・4位タイには藤田さいき、イ・ミニョン（韓国）が続いている。さらに、生涯グランドスラム（国内メジャー大会全制覇）がかかる申ジエ（韓国）が「64」を叩き出し、トータル10アンダー・6位タイに浮上した。古江彩佳はトータル9アンダー・10位タイ、メジャー連勝がかかる金澤志奈はトータル6アンダー・27位タイでそれぞれプレーしている。
