＜速報＞石川遼は「73」でホールアウト 今平周吾がトータル10アンダー・単独首位
＜バンテリン東海クラシック 3日目◇4日◇三好カントリー倶楽部 西コース（愛知県）◇7300ヤード・パー71＞国内男子ツアーは第3ラウンドが進行している。11位から出た石川遼は「73」とスコアを落とし、トータル3アンダー・25位タイでホールアウトした。
【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ
2日目は「65」をマークして上位に浮上。さらなる浮上を目指した3日目だったが、5バーディ・1ボギー・3ダブルボギーと出入りの激しいゴルフとなった。米国男子ツアーを主戦場にし、これが2年ぶりの日本ツアー参戦となる星野陸也は「70」でホールアウト。トータル6アンダー・11位タイにつけている。トータル10アンダー・単独首位に今平周吾。1打差2位に安森一貴、岡田晃平、小斉平優和、下家秀琉、吉田泰基が続いている。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル2アンダー・29位タイでホールアウトしている。優勝賞金は1億1000万円、優勝者には2200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンテリン東海クラシック リーダーボード
星野陸也直伝の“90yd以内の打ち分け方”が分かりやすい 教えを生かして首位浮上「距離感が合っている」
石川遼、今平周吾も興味津々 オデッセイ新作“レッドパター”ってどんなモデル？
佐藤心結が米ツアー挑戦を明言 15日からの2次予選会出場へ
日本勢が奮闘 米女子ツアーのリーダーボード
【写真】石川遼が投入した60度の新ウェッジ
2日目は「65」をマークして上位に浮上。さらなる浮上を目指した3日目だったが、5バーディ・1ボギー・3ダブルボギーと出入りの激しいゴルフとなった。米国男子ツアーを主戦場にし、これが2年ぶりの日本ツアー参戦となる星野陸也は「70」でホールアウト。トータル6アンダー・11位タイにつけている。トータル10アンダー・単独首位に今平周吾。1打差2位に安森一貴、岡田晃平、小斉平優和、下家秀琉、吉田泰基が続いている。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル2アンダー・29位タイでホールアウトしている。優勝賞金は1億1000万円、優勝者には2200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
バンテリン東海クラシック リーダーボード
星野陸也直伝の“90yd以内の打ち分け方”が分かりやすい 教えを生かして首位浮上「距離感が合っている」
石川遼、今平周吾も興味津々 オデッセイ新作“レッドパター”ってどんなモデル？
佐藤心結が米ツアー挑戦を明言 15日からの2次予選会出場へ
日本勢が奮闘 米女子ツアーのリーダーボード