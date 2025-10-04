■第79回国民スポーツ大会 少年男子A100m準決勝（4日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）

【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果

国民スポーツ大会の少年男子A100m準決勝に清水空跳（16、星稜高）が出場し、10秒29（+0.4）をマーク、全体トップで決勝進出を決めた。

東京2025世界陸上リレー代表に選ばれた16歳の清水が、午前10時20分から始まった少年男子A100m予選に臨んだ。低い姿勢からスタートを切った清水は、50m過ぎから加速し10秒61（-1.1）の1着でフィニッシュし、準決勝に進んだ。

午後1時50分から行われた準決勝。「優勝を狙っていきたい」と話した清水は1組に登場。スタートから飛び出すと一気にトップスピードに乗り加速、後続を突き放して1着でフィニッシュした。



清水は「準決勝までケガなく持ってこられたのは、まずいいことなんですけど、10秒2台を目標にして準決勝は進もうと思っていたのでそこもクリアできたので良かったです」とレースを振り返り、5日の決勝に向けて「自分の一番の走りをして一番の目標である優勝と、10秒0台に向かって走りたい」と意気込んだ。

清水は7月のインターハイで10秒00の高校新記録をマーク。 桐生が2013年に記録した10秒01を12年ぶりに更新した。この記録はU20日本新記録、U18世界新記録でもある。東京2025世界陸上参加標準記録（10秒00）も突破しリレー代表に選出されたが、出場機会はなかった。それでも、「（リレー）メンバーに入った4人の選手を色々見て、代表としてピーキングをしっかりしているなど、やらないといけないっていうことを強く実感したので、これからはしっかり頑張りたい」と、大いに刺激を受けた様子だった。