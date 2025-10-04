お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が４日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」で、シーズン終盤を迎えているプロ野球について語った。

２人とも仙台出身のサンドウィッチマンは楽天ファンとして知られる。伊達みきおは「オフシーズン近くなってくると戦力外通告とかいろいろ聞くじゃない？ オレはもう、ホントにこの時期がすごいイヤで」。富澤たけしが「どうしてもね、プロスポーツなんでね」と話すと、伊達は「プロ野球ファンとしてはね、なんかすごくさみしいシーズンなんだよな、ここから」。２人ともプロ野球選手と親交があるだけに、戦力外のニュースはつらい思いがあるという。

さらに伊達は「で、また今度、監督が代わる代わんないみたいな話になってるでしょう？ まあ僕は三木監督続投でいいと思いますけどね」と、楽天は来季も三木肇監督の続投を望んだ。これに富澤が「３年ぐらいはやらないとさあ、なかなかね、チームつくれないもんね」と同調すると、伊達は「よく頑張ったと思うし、若手も結構出す監督だしね。なんかいいバランスだったような気もしますけどね」と話していた。