妻夫木聡・夏帆・波瑠・Snow Man目黒蓮＆向井康二ら、TBS秋ドラマ合同会見に豪華集結 観覧倍率は「とんでもない」【TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！】
【モデルプレス＝2025/10/04】10月4日、東京・赤坂で「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」と題したTBS秋ドラマ合同会見が行われ、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（10月12日スタート／毎週日曜よる9時）から妻夫木聡ら、火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（10月7日スタート／毎週火曜よる10時）から竹内涼真ら、金曜ドラマ「フェイクマミー」（10月10日スタート／毎週金曜よる10時）から波瑠らが出席した。
【写真】TBSドラコレ、客席から登場した人気子役
TBS秋の3ドラマに出演する豪華出演者が一堂に会した同イベント。会場にてドラマパートのトークと、12人によるドラマの垣根を超えた横断企画で盛り上げた。
なお、司会は同局の杉山真也アナウンサーと南後杏子アナウンサーが務め、イベントの模様はTBS公式YouTube、TVer、U-NEXTで生配信された。また、杉山アナは冒頭に同イベントの現地観覧について「倍率がとんでもない」「今年最大級」と高倍率であることを明かしていた。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
登壇者：妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、佐藤浩市
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
登壇者：夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
登壇者：波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆妻夫木聡・夏帆・波瑠ら豪華集結「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」
TBS秋の3ドラマに出演する豪華出演者が一堂に会した同イベント。会場にてドラマパートのトークと、12人によるドラマの垣根を超えた横断企画で盛り上げた。
なお、司会は同局の杉山真也アナウンサーと南後杏子アナウンサーが務め、イベントの模様はTBS公式YouTube、TVer、U-NEXTで生配信された。また、杉山アナは冒頭に同イベントの現地観覧について「倍率がとんでもない」「今年最大級」と高倍率であることを明かしていた。
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
登壇者：妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、佐藤浩市
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
登壇者：夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹
◆波瑠＆川栄李奈W主演「フェイクマミー」
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
登壇者：波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】