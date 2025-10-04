妻夫木聡・スノ目黒蓮ら、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」チーム、手話で挨拶「オレンジデイズとsilentだ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/04】10月12日スタートの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（毎週日曜よる9時）に出演する妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、佐藤浩市が4日、東京・赤坂で行われたTBS秋ドラマ合同会見「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」に出席。冒頭、手話で挨拶する場面があった。
その後のトークで、佐藤は、撮影について「大変ですよ。大変さが絵になるんだっていう意識をスタッフ、キャスト共に持って現場で頑張ってると思います」といい、妻夫木は「早朝のシーンが多いこともあって、（夜中）2時出発とかありますからね。現場は和気あいあいとして、スタッフ、キャスト一丸となって、面白いドラマを作ろうという想いでいます」と語っていた。
◆妻夫木聡・目黒蓮ら、手話で挨拶
◆妻夫木聡・目黒蓮ら、手話で挨拶
イベントがスタートするとともに、スクリーンに出演者が映し出されると、「ザ・ロイヤルファミリー」チームは、全員手話で挨拶。妻夫木は「オレンジデイズ」（TBS系／2004）、目黒は「silent」（フジテレビ系／2022）で、手話を使用するドラマに出演していたこともあり、ファンからは「オレンジデイズとsilentだ」「みんな手話してる！」「妻夫木くんとめめ（目黒）がいるからかな」「ドラマに手話出てくる？」「温かい」といった反響が寄せられた。
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説「ザ・ロイヤルファミリー」（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーとなっている。
◆妻夫木聡・夏帆・波瑠ら集結「TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn！」
TBS秋の3ドラマの豪華出演者が一堂に会した同イベント。このほか火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（10月7日スタート、毎週火曜よる10時）から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ「フェイクマミー」（10月10日スタート、毎週金曜よる10時）から波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man）、中村蒼が出席。イベントの模様はTBS公式YouTube、TVer、U-NEXTで生配信された。（modelpress編集部）
