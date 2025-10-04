Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮、向井康二が４日、都内でＴＢＳ系の１０月期ドラマ合同によるイベント「ＴＢＳ ＤＲＡＭＡ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２５ Ａｕｔｕｍｎ」に出席した。目黒は日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・後９時）、向井は「フェイクマミー」（金曜・後１０時）に出演する。

目黒は物語の鍵を握る重要な役どころだが、詳細はドラマ本編で初解禁されることから、この日も「プロデューサーさんにあんまりしゃべらないでくれと言われた」と苦笑い。「撮影を前に『走っておいてください』って言われて、馬役なのかな？と思って…。でも、それは違った」と続け、笑いを誘った。

ドラマの垣根を越えて質問をするコーナーでは、２人は「セリフの覚え方」と全く同じ質問を出した。向井は「めめと同じでしたか？それはうれしいですね」と喜び、「セリフを覚えるのが苦手なので、目黒くんに相談したら、歩いて覚えていると言われたので実践しています」と明かした。

また火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（火曜・後１０時）に出演する前原瑞樹が、目黒、向井の２人に「どうしたら、僕はＳｎｏｗ Ｍａｎに入れますか？」と質問。向井は「まず書類審査からお願いします」としたが、目黒は「すみません、入れません」と即却下。前原が８月に配信開始された新曲「カリスマックス」が踊れるとわかると、目黒は「裏で終わった後に一緒に踊りましょう」と呼びかけた。