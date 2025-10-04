プロボクシングの第８２回東日本新人王トーナメント決勝戦（１１月３日、後楽園ホール）の発表会見が４日、都内で行われ、各階級で勝ち残った選手たちが決意を語った。

スーパーライト級では、元ＷＢＡ、ＷＢＣ世界スーパーウエルター級王者の輪島功一氏（８２）の孫、磯谷広太（１８）＝輪島功一スポーツ＝が、落合昭斗（２６）＝一力＝と対戦する。磯谷は「父と兄が獲れなかった新人王を取ります」と宣言した。

磯谷は輪島氏の長女・大子（ひろこ）さんの三男。兄で日本ユース・ウエルター級王者の磯谷大心（２４）＝輪島功一スポーツ＝は２２年１１月の東日本ウエルター級新人王決勝戦で４回ＴＫＯ負け。元プロボクサーでトレーナーの父・和広氏（４８）も新人王は初戦敗退だった。

「新人王は絶対欲しいという思いはある。まず、ここを獲ってから始まると思う。父と兄を超えたい」ときっぱり。対戦相手と対面し「身長が高いなと。あとイケメンだなって。カッコよかったです」と印象を語り、「（試合の）イメージは結構固まっている。アウトボクサーでうまい選手なんで、そこをどう自分が対応していくか。（作戦は）あんまり言わないようにしておきますけど。いつもと違った自分を出していこうかなという風には思います」と闘志を燃やした。１９６９年に祖父・輪島功一氏が獲得した全日本新人王を目指す。

◆第８２回東日本新人王決勝戦対戦カードとひとことコメント

【ミニマム級】

京屋勇気（ワタナベ、７戦５勝４ＫＯ１敗１分け）※対戦相手負傷により不戦勝「東日本新人王として責任を持って全日本新人王を取りたい」

【ライトフライ級】

片渕龍太（ＫＧ大和、６勝４ＫＯ）「強い自分を見せられるように頑張る」

加藤准也（三谷大和、１勝１ＫＯ２分け）「全日本になることがまず一つの目標。しっかり勝って全日本につなげたい」

【フライ級】

鈴木丈太朗（帝拳、３勝１ＫＯ１敗）「去年からここに来るためだけに練習してきた。勝てると思う」

国田虎之朗（セレス、２勝２敗）「たくさんの人に支えられて試合してきた。しっかり過去最高に仕上げて優勝したい」

【スーパーフライ級】

布袋聖侑（大橋、３勝１ＫＯ１敗２分け）「昨年の借りを返しに来た。サポートしてくださった方に結果で恩返ししたい」

矢野貴丸（角海老宝石、４勝１ＫＯ）「この１年、トーナメントに向けてしっかり準備してきた。あとは勝つだけ」

【バンタム級】

菅谷翔太（ＫＧ大和、６勝５ＫＯ１敗）「新人王予選はすべてＫＯだった。今回も倒してＭＶＰを取ります」

林勇汰（Ｔ＆Ｔ、４勝２ＫＯ１分け）「ベルトを目指してボクシングを始めた。まずは日本ランカーを目指す」

【スーパーバンタム級】

八谷洋平（ＲＫ蒲田、９戦６勝５ＫＯ２敗１分）「昨年から新人王を目標にして頑張ってきた。この年（３６歳）でやらせてもらっているのは周りの人のおかげ。感謝忘れずに勝ちにいきたい」

佐藤誠市（角海老宝石、７戦５勝２ＫＯ２敗）「今年は新人王を獲るためにやってきた。圧倒して優勝したい」

【フェザー級】

謝花海光（Ｍ・Ｔ、３勝１ＫＯ）「今回の決勝も大好きな先輩に追いつき追い抜くチャンス。通過点でしかない」

亀田昇吾（ワタナベ、２勝２ＫＯ）「母校である作新学院の気持ちの強さを武器に、ワタナベで磨き上げたテクニックを披露する。圧倒して勝っていきたい」

【スーパーフェザー級】

岡田幹太（ＦＬＡＲＥ山上、３勝１分け）「試合ではしっかり練習の成果を１００％発揮して相手を上回れるように頑張る」

保谷勇次（三迫、４勝１敗）「圧倒する。全日本に行くのはボクです」

【ライト級】

出畑力太郎（マナベ、４勝３ＫＯ）「残り１か月を切ったが練習を頑張って万全な状態で試合に臨みたい」

リュウ・チャーウェイ（渡嘉敷、４勝４ＫＯ１分け）「試合では後悔のないよう全力を尽くす。応援してくださる方に来てよかったと思ってもらえるようなボクシングをしたい」

【スーパーライト級】

磯谷広太（輪島功一スポーツ、３勝）「約１か月練習して仕上げて、父と兄が獲れなかった新人王を取ります」

落合昭斗（一力、３勝１ＫＯ２敗）「磯谷選手と、一番レベルの高い試合を見せたい」

【ウエルター級】

カドカ・ダルシャン（ＲＫ蒲田、２勝２ＫＯ）「新人王を取る目標で次は石井さんと戦う。自分と自分の国ネパールのために頑張りたい」

石井竜虎（渡嘉敷、４勝４ＫＯ１敗１分け）「ボクシングにすべてをかけてきた。早く試合がしたい」

【ミドル級】

ジュディ・クレッグ（リングサイド、２勝１ＫＯ）「ヨロシクオネガイシマス」

佐々木革（八王子中屋、５勝２ＫＯ）「絶対にＫＯたい。試合が一番最後なので盛り上げます」