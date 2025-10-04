アメリカ軍横須賀基地が解放され、19万人の来場が見込まれていた“よこすか開国花火大会”が今年、突如、開催中止になりました。トランプ大統領「民主党側の責任だ」。アメリカ政府機関“閉鎖”の影響が日本にも及んでいます。

【写真で見る】2024年「よこすか開国花火大会」基地内でのイベントの様子

「結構ショック」横須賀の花火大会が突如中止に

例年、1万発の花火が打ち上げられる「横須賀の花火大会」。今年は10月5日の日曜日に行われる予定でしたが、突如、開催中止が発表されました。

街の人

「ちょっと残念ですね。近所なので家のバルコニーから見れるっていうのが一つ楽しみでもあった」

「結構ショックですよ。毎年行っています。ベース（基地）の中に入れるんですよ。大体ピザを2000〜3000円で買って、その中で食べながら花火を見ている」

アメリカ軍横須賀基地から見る人もいる「よこすか開国花火大会」。



19万人の来場を見込み、約半数が基地から観覧する想定で準備が進められてきました。ところが…

横須賀市観光協会 渡部良次 事務局長

「ご事情があって、米海軍の方から中止をすることをお聞きしまして、スペースの確保が、他に変わり場所が用意できないということで断念した」

横須賀基地では例年、花火大会の日に親善イベントがあり、基地を開放してきました。



しかし、今年はイベントを中止するため、花火の観覧者が基地に入れないというのです。

中止の背景に“アメリカの分断”

なぜ突然の中止が決まったのか。原因は、本国アメリカの混乱にありました。

アメリカでは、与党・共和党と野党・民主党の対立から、新たな予算案が成立せず、10月から政府機関の一部閉鎖が続いています。

各地の国立公園は閉鎖され、ホワイトハウスに近いワシントン記念塔も入れません。



75万人に上る連邦政府職員が自宅待機になる見込みで、横須賀基地でも民間の職員が勤務停止になったとみられます。

交通機関の遅れなど更なる影響が懸念される、政府機関の一部閉鎖。トランプ大統領は閉鎖が長引けば、政府職員の解雇もあり得るとした上で…

トランプ大統領

「（連邦政府職員の）解雇もあり得る。それは民主党側の責任だ。彼らが推進している事業を永久に打ち切ることも出来る」

ホワイトハウスのウェブサイトでも、「民主党が政府を閉鎖した」という文字とともに、閉鎖からの経過時間を掲載し、責任は民主党にあると牽制しています。

ただアメリカメディアの調査では、閉鎖の主な責任は「トランプ氏と共和党議員にある」と答えた人が47%で、民主党議員にあると答えた人を上回る結果になっています。

また別の調査では、有権者の6割以上が政治的に分断しすぎていて、問題を解決できないと答えています。

【アメリカの世論調査】

Q.政府機関の一部閉鎖の主な責任は？

・トランプと共和党…47％

・民主党…30％

（ワシントン・ポスト）



Q.アメリカの政治について

・分断をしすぎていて、問題を解決できない…64％

（ニューヨーク・タイムズ）