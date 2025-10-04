八村塁、プレシーズン初戦は約23分で11得点…レイカーズはサンズに黒星

10月4日（現地時間3日）にアクリスレ・アリーナでNBAプレシーズンゲームが行われ、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがフェニックス・サンズと対戦した。

レイカーズはレブロン・ジェームズ、ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、マキシ・クレバー、アドゥ・ティエロが欠場。オースティン・リーブス、ジェイク・ラレイビア、ジャレッド・バンダービルト、八村、ディアンドレ・エイトンが先発に名を連ねた。

八村は第1クォーター開始2分27秒に自身初得点を挙げると、同3分33秒にスティールから加点。レイカーズはメンバーを入れ替えながら試合を進め、16－31と15点ビハインドで最初の12分間を終えた。

第2クォーターはリーブスやラレイビアの得点で追い上げを見せると、開始5分26秒に八村が自身最初の3ポイントシュートを成功。3点差まで詰め寄ったものの、中盤以降に再び突き放され、44－57でハーフタイムに突入した。

後半は第3クォーターにリードを25点まで広げられる展開。第4クォーターにRJ・デイビスやダルトン・コネクトといったベンチメンバーが得点を挙げたが、81－103で敗戦を喫した。

レイカーズの先発陣はリーブスが20得点、ラレイビアが7得点5リバウンド、エイトンが1得点8リバウンド2ブロック1スティール、バンダービルトが1得点1ブロック1スティール。23分27秒のプレータイムを得た八村はフィールドゴール12本中3本成功、フリースロー7本中4本成功で11得点に3リバウンド2スティールを挙げた。

ベンチメンバーではデイビスが14得点、ブロニー・ジェームズが8得点5リバウンド、ジャクソン・ヘイズが7得点5リバウンド2ブロック1スティール。レイカーズは6日（同5日）にゴールデンステイト・ウォリアーズとのプレシーズンゲーム2試合目に挑む。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 81－103 フェニックス・サンズ



LAL｜16｜28｜18｜19｜＝81



PHX｜31｜26｜30｜16｜＝103