【U18トップリーグ男子】夏王者の鳥取城北が快勝…八王子学園八王子は4連敗ストップ【10月4日結果】

10月4日、高校バスケットボールの強豪チームが参戦する『U18日清食品トップリーグ2025』男子の部が、北里アリーナ富士（静岡県富士市）で開催された。

第1試合では、インターハイ王者の鳥取城北高校（鳥取県）が登場。美濃加茂高校（岐阜県）を相手に、第2クォーターでは31－8と攻防両面で圧倒し、49－24の25点リードで試合を折り返す。第3クォーターでは点の取り合いが続くも、最終クォーターでは大田翔平や福元源士らの3ポイントシュートで再び突き放し、最終スコア103－72で連勝数を「2」に伸ばした。

勝利した鳥取城北は、大田が18得点、新美鯉星が16得点4リバウンド6アシスト、永田惺雅が16得点3リバウンド3アシスト、福元が12得点6リバウンド5アシストをマーク。一方、大差での黒星となった美濃加茂は鈴木陸音が25得点7アシスト、大城執逢が16得点4リバウンド5アシスト5スティールを挙げている。

第2試合では、今夏準優勝を飾った八王子学園八王子高校（東京都）が帝京長岡高校（新潟県）と激突。最初のクォーターを23－19の4点リードで終えると、第2クォーターでは照井昇太朗や花島大良らが高い決定力でスコアを量産し、53－36と八王子学園八王子がリードを広げてハーフタイムへ。後半では帝京長岡の猛追に苦しむも、落ち着いて得点を返していき、最終スコア89－77で勝利を収めた。

大会開幕後からの4連敗をストップした八王子学園八王子は、花島が26得点5リバウンド、照井が19得点3リバウンド、ニャン セハ セダトが17得点17リバウンドをマーク。惜敗した美濃加茂は、藤田珀が21得点5リバウンド、赤澤翔心が18得点5リバウンド7アシスト、ジョベ パ マリックが12得点10リバウンド4アシストを記録した。

■10月4日のトップリーグ男子試合結果



鳥取城北高校 103－72 美濃加茂高校



鳥取城北｜18｜31｜21｜33｜＝103



美濃加茂｜16｜8｜26｜22｜＝72

八王子学園八王子高校 89－77 帝京長岡高校



八 王 子｜23｜30｜24｜12｜＝89



帝京長岡｜19｜17｜23｜18｜＝77

【動画】八王子学園八王子vs帝京長岡の試合フル映像！