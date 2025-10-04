ËÌÂ¼¾¢³¤¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¦ÃÝÌîÆâË¡¦ÃæÂô¸µµª¤¬À²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿Ìø°æ²È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÀéÂå»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÞµã¤±¤ë¡×¡Ö¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥í¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
¢£¿ó¤ÎÉã¡¦À¶¤ò±é¤¸¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤ÈËÌÂ¼¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÌÂ¼¾¢³¤¡¦¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¦ÃÝÌîÆâË¡¦ÃæÂô¸µµª¤ÎÌø°æ²È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¿ÀõÅÄ²È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÌø°æ²È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
1ËçÌÜ¤ÏÌø°æ¿ó¤ò±é¤¸¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢¿ó¤Î½ÇÉã¡¦´²¤ò±é¤¸¤¿ÃÝÌîÆâË¡¢¿ó¤ÎÄï¡¦Àé¿Ò¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂô¸µµª¤¬À²¤ì¤ä¤«¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿Ìø°æ²È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÃÝÌîÆâ¤Î¼ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²ÖÂ«¤â¡£
2ËçÌÜ¤ÏÃåÊª»Ñ¤Î¾¾Åè¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢3ËçÌÜ¤Ï¥Ï¥Ã¥È¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÎÃÝÌîÆâ¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡¢3ËçÌÜ¤Ï¿ó¤ÎÇìÊì¡¦ÀéÂå»Ò¤ò±é¤¸¤¿¸ÍÅÄºÚÊæ¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¡¢·³Éþ»Ñ¤ÎËÌÂ¼¤È³¤·³»Ñ¤ÎÃæÂô¡¢¿ó¤ÎÉã¡¦À¶¤ò±é¤¸¤¿ÆóµÜÏÂÌé¤ÈËÌÂ¼¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀéÂå»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÞµã¤±¤ë¡×¡Ö¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¼Ì¿¿¡×¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥í¥¹¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ö¤Î²ÈÂ²¡¦ÀõÅÄ²È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÊÌÅê¹Æ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£