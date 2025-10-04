詐欺対策は「AI vs. AI」の戦いに！　「迷惑電話」は固定電話から携帯に…迷惑電話撃退最前線

標的は「日本」！？

詐欺や営業勧誘など、応対したくない迷惑電話が増えている。以前は固定電話にかかってきたが、最近は携帯電話（スマートフォン）にかかってくるようになり、特に、海外からの迷惑電話が多くなっている。

国民生活センターは、海外の知らない番号からの国際電話が増えており、迷惑電話と思われる着信は無視するか、国際電話のブロックも有効と注意を喚起する。相談情報部の担当者は「知らない番号からの電話で、個人情報を聞き出すものがあり、注意してほしい」と警鐘を鳴らす。

国民生活センターによると、50代の女性から次のような相談が７月にあった。

スマホに「＋」で始まる海外からの番号の着信があり、応答した。自動音声ガイダンスで「まもなく送電が止まります」という内容が流れ、「確認したい場合は１番を押してください」というので１を押すと、男性が応答して「まもなく電気が止まる」と言った。男性は大手電力会社を名乗ったが、契約する電力会社と違ったのでどういうことか尋ねると、一方的に電話が切れた。

40代の女性からの相談は、次のような内容だった。

電話に出ると、代金収納代行会社を名乗り「未納料金30万円を支払うように。支払わなければ提訴する」と言われ、驚いて名前や生年月日などを伝えた。冷静に振り返ってみると、電話番号は「＋」で始まり、海外からの国際電話だったと気づいた。伝えた個人情報が悪用されないか心配という。

警察庁「特殊詐欺対策ページ」のサイトによると、特殊詐欺の電話は今年６月末時点で約73.5％が国際電話だった。

こうした迷惑電話対策は、「＋」で始まる国際電話など知らない番号の着信なら無視するか、留守番電話を設定して録音内容を聞いてから対応を判断するなどさまざまだ。

「AI」を活用

最近は迷惑電話対策の機能を搭載したスマホが発売されている。国内スマホ市場で半分以上を占めるiPhoneからは、９月に最新のiPhone17シリーズが発売されたが、さまざまな新機能のなかでも注目の一つに、迷惑電話対策の「通話（着信）スクリーニング」がある。

アップルの公式サイトによると、iPhoneに登録されていない番号からの着信があると、AIが自動で応答して名前と用件を聞いたあとに着信音が鳴り、表示された情報を見て出るかどうかを決められるという。事前に「連絡先」に知り合いなどの番号を登録しておく必要がある。

アップルは９月にiPhoneの基本ソフトウェア（OS）の最新版iOS26を公開しており、これが通話スクリーニングなど最新の機能に対応している。iPhone17のみならず、既存のiPhoneでもOSをiOS26にアップデイトできるものなら通話スクリーニング機能を利用できる。

アップルの公式サイトによると、iOS26にアップデイト可能なのは、iPhone11（’19年9月発売）以降とiPhone SE（第２世代／’20年４月発売）以降の機種だという。iPhone利用者の多くが通話スクリーニング機能を使えるとみられる。

一方、アンドロイドのスマホでは、Google Pixel 6（’21年10月発売）以降の機種に通話スクリーニング機能がすでに搭載されている。

iPhoneのiOS26の投入により、iPhoneとアンドロイドのスマホの両方に、通話スクリーニング機能を利用できる機種が広がった。

通話スクリーニング機能が使えない場合は…

しかし、アンドロイドのスマホでGoogle Pixel以外など、通話スクリーニング機能が使えないスマホ利用者はどうすればいいのだろうか。

スマホの「連絡先」のアプリに知り合いなどの番号を登録しておけば、着信時に名前などが表示されるので安心して応答できる。問題は未登録で、知らない番号からの着信だ。迷惑電話には応対したくないが、仕事などの用件で応答が必要なこともある。

携帯電話の通信事業の業界関係者は「迷惑電話対策として、通信事業者が提供するアプリやサービスによる対策と、スマホの機能を用いた対策がある」と話す。

国民生活センターの担当者も「知らない番号の着信に対しては、すぐに出ない、すぐ折り返さない、留守番電話を設定して相手がわかってから必要ならかけ直す」などと注意を促す。着信に応答してしまい、営業勧誘などだった場合は、会話を長引かせず、不要ときっぱり断ることが大事とアドバイスする。「こちらが悩んでいるような口ぶりで話すと、相手はこちらの不安を打ち消すような会話が上手なので、苦しくなるのは消費者です」と話す。

通信事業者が提供するアプリやサービス

通信事業者が提供するアプリやサービスでは、迷惑電話が疑われる番号からの着信時に警告を表示するほか、特定の番号や非通知の着信には着信拒否設定ができる。

通信事業者のアプリやサービスでは迷惑電話が疑われる番号が、どうしてわかるのだろうか。通信事業者の公式サイトを見ると、警察から迷惑電話の番号の提供を受けているとしており、そうした情報などを活用しているようだ。

通信事業者のアプリやサービスには、大手各社が有料で提供しているものもあり、各社のサイトを確認するといい。

【NTTドコモ】には『あんしんセキュリティ』というアプリがあり、月額220円で迷惑電話からの着信に警告画面を表示するなどのサービスを提供している。

【au】には『迷惑電話撃退サービス』というサービスがあり、月額110円で、30件を上限に迷惑電話の番号登録が可能で、「おかけになった電話番号への通話は、お客さまのご希望によりおつなぎできません」と応答してくれる。

【ソフトバンク】には『ナンバーブロック』や『セキュリティOne』などのサービスがある。ナンバーブロックは月額110円で、最大30件まで登録番号の着信をブロックできる。セキュリティOneは月額440円で、迷惑電話の着信を検知して警告画面で知らせてくれる。

一方、前述のようにスマホ本体の一般的な迷惑電話対策として、「連絡先」に知り合いなど応答が必要な番号を登録しておき、知らない番号には応答しない。留守番電話の機能があるスマホなら、誰から、どういう用件だったのか録音内容を確認後に、必要に応じてかけ直す。迷惑電話だった場合は、その番号を着信拒否に設定しておく。

自分で手間をかけられるなら、知らない着信番号を後でネットで検索すると、営業勧誘などの迷惑電話として確認されているとわかることもある。

「0800」とは？

迷惑電話は番号で簡単に見分けることができるのだろうか。営業勧誘などでよくあるのが「0800」で始まるもの。これは「0120」で始まる番号のように、発信者側が通話料を負担するもの。

前出の通信事業の業界関係者は「0800」で始まる番号について「企業などが使用する番号ですが、迷惑電話や保険の勧誘など応答したくない電話も少なくないようです」と話し、番号だけで判断するのは難しいという。

迷惑電話の撃退は、通話スクリーニング機能が利用可能な機種なら活用するか、それ以外のスマホなら、アナログ的な対応を組み合わせ、自分に合った使い方に慣れていくしかなさそうだ。

迷惑電話で困ったら、独りで悩まず、家族や周りの人、消費生活センターなどに相談することを、国民生活センターの担当者は勧める。『でんわんセンター』という国（総務省）が事業委託している相談窓口もあり、同担当者は「ここは自治体などとも連携して防犯・迷惑電話対策を支援している」と話す。こうした窓口などに相談してみると、対策のヒントが得られるかもしれない。

取材・文：浅井秀樹