将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月4日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で第1局2日目の対局を行っている。ABEMAの中継には、20歳の新鋭・吉池隆真四段が出演。“後輩”から見た藤井竜王との秘蔵エピソードを語った。

吉池四段は2024年10月に四段昇段。プロ入り1年目ながら、今年度は20勝8敗で勝率.7142、勝数ランキング1位を走る若手注目株だ。

藤井竜王とは2学年下で所属も関東・関西と別れているため、現時点では深い交流は「ほとんどない」という。それでも、修業時代に相対した際の印象に強く残っているといい、藤井竜王が奨励会三段時代に東京・将棋会館で対局室の場所が分からず迷子になっていた際、「（対局室は）どこですか？」と助けを求められた際のエピソードを紹介した。

当時は吉池四段は初段。藤井竜王は三段リーグを一期で抜けて14歳でプロ入りを決めたため、「藤井竜王の存在を意識することもなかった」という。

それでも、藤井竜王のデビュー当時は空前の“藤井フィーバー”が沸き起こっていたこともあり、「学校では、『藤井さんと戦ったことあるの？』『戦ったらどっちが勝つの？』『何回やったら勝てる？』とよく聞かれました」と苦笑い。「意識はしていなかったので『歯が立たないよ』と答えましたが、雲の上の存在としていつも感心していたことを覚えています」と当時を振り返っていた。

そんな吉池四段だが、好調を維持する今年度は第51期棋王戦コナミグループ杯挑戦者決定トーナメントでベスト8入り。これまでに、タイトル6期の豊島将之九段（35）、竜王挑戦者の佐々木八段を破る快進撃を続けており、初のタイトル挑戦も狙える距離にまで来ている。吉池四段は、「まだまだ道のりは長いですが、頑張りたいと思います」と静かに闘志を燃やしていた。

23歳の若さで将棋界をけん引する藤井竜王とあり、後輩棋士からの“藤井評”はまだまだ貴重。ABEMAの視聴者も「そっかー、子どもたちもそういうこと聞かれてたたんだね」「藤井よりも若い棋士の藤井評ってなんか新鮮だな」「奨励会だって一般の人から見たらとんでもなく将棋の強い人だからな」「聡太の年下世代のコメントは新鮮だなあ」など興味津々の様子だった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）