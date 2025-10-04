BALLISTIK BOYZ砂田将宏、“待ち受け”にするほどの“偏愛グルメ”告白
7人組グループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏（25）が、3日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。お気に入りのパスタについて熱弁した。
【写真】“待ち受け”にするほどの“偏愛グルメ”を告白したBALLISTIK BOYZ砂田将宏
パスタ屋「五右衛門」の『タコのペペロンチーノ』が大好きだという砂田。1日に昼と夜行く日もあったり、待ち受けにしていたこともあるぐらい大好きだと告白。MCの千鳥・大悟は「カプリチョーザ」の『トマトとニンニク』がダントツ１位で大好きだという。
そんな大悟に対して、砂田から「僕トマト嫌いで」と驚きの発言。スタジオからは「よくパスタの提案出してこれたな」「何してんの」「出せる候補が少なすぎる」とツッコミが飛び、大いに盛り上がった。
また、ゲストのお笑いコンビ・ナイツの土屋伸之はパスタを選ばないという。「日本のそば、うどん、ラーメンがある」という土屋に「砂田がかわいそう」とスタジオのゲストたちから同情される場面もあった。
