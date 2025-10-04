「悪口を言われ腹が立った」道路のど真ん中に“金づち男”　振り回して周辺を“威嚇”…警察官が隙をつき拘束　韓国

韓国・大田東区で、金づちで周りを威嚇する男が警察に拘束される様子がカメラに捉えられた。現場に駆け付けた警察官が金づちを渡すよう説得を続けたが、男は頑なに拒否した。警察官は隙をつき金づちを奪い、男の身柄を確保した。

男は過去にも隣人に凶器を突きつけ、脅した犯罪歴があるという。

「腹立つから！」大通りで金づちを振り回す男

韓国・大田東区にある片側３車線の道路で、通報を受け駆けつけた警察官が目にしたのは、右手に金づちを持った男の姿だった。

男は、多くの車が走る道路の真ん中にいた。「金づちを下ろしてください」という警察官の呼びかけに対し、「腹立つからだよ。腹立つから！」と声を荒げる。

男は車の通行を邪魔し、金づちで運転手を威嚇していたという。

警察官が「早く金づちを私にください」と声をかけるも、男は「いや、護身用だ」と拒否した。「私が守りますから」と寄り添う警察にも、頑なだ。

この時、男は警察官に背を向けるように歩いていた。警察官が声をかけ、気をそらした一瞬の隙をつき、もう一人の警察官が金づちを奪った。

男は、公共の場で凶器を所持していた疑いで拘束された。警察官が捕らえた後も男は「離せ！離せって！」と声を荒げ、抵抗を続けていた。

「なんで金づちを持って歩き回っていたんですか？」と警察官が質問すると、男は「悪口を言われて腹が立って･･･悪口はダメでしょ」と言い訳を口にした。

しかし、警察官は「知らない人を威嚇するのもダメですよ」と返した。

凶器所持の処罰…2025年4月から厳罰化

これまで韓国では、刃物などの凶器を持っていても被害が出ない限り、軽い処罰で済んでいた。

しかし、2025年4月に法律が改正された。

周りに恐怖心を与えた場合でも、3年以下の懲役または約100万円以下の罰金が科されることになった。

現地メディアによると、男は過去にも隣人に危険物を突きつけ脅した犯罪歴があるという。

（「イット！」 10月2日放送より）