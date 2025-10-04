バルセロナは3日、FWラミン・ヤマルが再び負傷したことを発表した。



9月のワールドカップ予選で恥骨部分に問題を抱えたヤマルは、その後のバルセロナの4試合を欠場。9月28日に行われた第7節レアル・ソシエダ戦で58分から出場し決勝点をアシスト。3日後のUEFAチャンピオンズリーグPSG戦では1−2で破れたものの、フル出場を果たした。



バルセロナは声明で、「ラミン・ヤマルが感じていた恥骨部の不快感が、PSG戦後に再発した。選手はセビージャ戦を欠場し、回復までに2-3週間はかかる見込みだ」と伝えた。





ヤマルは声明通り、4日に行われるセビージャ戦を欠場。またその後のワールドカップ欧州予選のジョージア戦、ブルガリア戦も欠場する。順調に回復すれば、早くてインターナショナルブレイク明け18日のジローナ戦で復帰できるだろう。しかし長引けば26日に行われるレアル・マドリードとのクラシコに間に合わない可能性もある。バルセロナは現在、FWハフィーニャ、MFフェルミン・ロペス、ガビ、GKジョアン・ガルシア、テア・シュテーゲンが負傷で離脱中。幸いハフィーニャとフェルミンはインターナショナルブレイク後に復帰できる見込みだ。『Mund Deportivo』は「ヤマルの目標は26日のクラシコまでに100％のコンディションに戻すことだ。復帰は21日のチャンピオンズリーグのオリンピアコス戦になる可能性があるが、現時点では疑わしい状況であり、彼の状態次第で出場できるかどうかが注目される」と伝えた。