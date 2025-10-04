北斗晶「5年にしようか悩んだけど」パスポートの更新を報告「老け込まないように頑張ります」

タレントの北斗晶が3日に自身のアメブロを更新。パスポートを更新したことを明かした。

この日、北斗は「昨日の夜の時差投稿になりますが…」と切り出し「大阪から帰ってきてパパが東京に迎えに来てくれたので2人で夕食を食べにびっくりドンキーに行きました」と夫でタレントの佐々木健介と食事に訪れたことを報告。「おろしハンバーグ」などを注文したことを写真とともに明かした。

続けて、食の好みについて「昔はチーズハンバーグオンリーだったけど。。。年をとったなーと食べるもので感じます」とコメント。「サッパリ系ばかりになるしスープは、絶対にセットのコーンスープだったのにお味噌汁の方が良くなったし食の好みが変わるもんです」と変化を実感している様子をつづった。

また「間も無く切れるパスポートを更新に出して出来上がって来たので、仕事前に取りに」と報告し、パスポートの写真を公開。「アラカンでパスポートを更新するから写真の顔が、この後の10年でかなり変わるんじゃないかと思ってね〜5年にしようか悩んだけど」と明かすも「自分へのプレッシャーの為にも10年にしました」と10年用を選択した理由を説明した。

最後に「この10年で老け込まないように頑張ります」と意気込み、ブログを締めくくった。