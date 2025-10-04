¥Á¥å¡¼¥ÈÆÁ°æ¤ÏÆæÂ¿¤DOWNTOWN¡ÜÃÎ¤ë½ÅÍ×¿ÍÊª!?ÈÖÁÈ¤ÇÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡Ö½Ð¤¿¤È¤«¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê50¡Ë¤¬4Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£11·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²Ý¶âÀ©¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Î¸åÇÚ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥¥Ê¡×¤Î2¿Í¤¬Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤ò¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¡¢ÆÁ°æ¤Ï¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤¬¡Ä¡£¥³¥½¥³¥½¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È²óÅú¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Ô¥ó¤È¤¤¿¥È¥ß¡¼¥º²í¤Ë¡Ö½Ð¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡Ö½Ð¤¿¤È¤«¡ÄÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤È¤Ã¤µ¤ËÊÖ¤·¡¢¡Ö½Ð¤¿¤Ê¡¢¥ª¥Þ¥¨¡×¡Ö¥Ø¥¿¤ä¤Ê¤¢¡Á¡×¤È¶¦±é¿Ø¤«¤éÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¤Æ¤â¤¨¤¨¤ä¤ó¤«¡£Âù¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡£µÈËÜ¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Í¤ó¡£¥×¥é¥óÅª¤Ë½éÆü¤Þ¤Ç¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤«¤é¡×¤È¡¢²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Ê¬¤«¤é¤º¥³¥á¥ó¥È¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó¡Ö½Ð¤¿¤Ê¡©¡×¤È¥È¥ß¡¼¥º·ò¤ËÇ°¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö11·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Í¤ó¤«¤é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤½¤éÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï·î³Û1100±ß¤ÏÁê¾ìÅª¤Ë¤ÏÂÅÅö¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¿·ºî¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤é°Â¤¤¤ÈÉ¾²Á¡£¥³¥ó¥Ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ä¿Íµ¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¤Ï1Ëü¿Í¤°¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢Ç¯´Ö1²¯3200Ëü±ß¤È»î»»¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²í¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¯¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¸«¤¿¤¤¿Í¤Ï¤Ê¤ó¤ÜÊ§¤Ã¤Æ¤â¸«¤ë¡£°æ¾å¾°Ìï¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤¬10²¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤è¡¢¤³¤ì¤ÏÌ´¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤éÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÀäÂÐÍÎÁ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ°æ¤â¡Ö¤ª¾Ð¤¤½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ã¤Æº£¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡ÊDOWNTOWN¡Ü¤Ï¡Ë¤ª¾Ð¤¤½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÀäÂÐ¤½¤í¤¦¤«¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ä¸«¡£ÎÙ¤Ç¡Ö¥®¥ã¥éÊ¹¤¤¤¿¡©ÂçÂÎ¤Ê¤ó¤Ü¤«¡Ä¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÀèÇÚ¡¦¥È¥ß¡¼¥º·ò¤ò¡¢¡Ö¥ª¥Þ¥¨¤Ï¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤Î¤ª¡ª¡×¤È¸·¤·¤¯ÆÍ¤Êü¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£