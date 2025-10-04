石破茂首相の後任を決める自民党総裁選は４日、投票が行われた。立候補した小林鷹之元経済安全保障担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保相、小泉進次郎農相の５人は、１回目の投票で誰も過半数を獲得することができず、上位２人の高市氏と小泉氏が決選投票に進んだ。

１回目の投票は国会議員票２９５、党員・党友票２９５の計５９０票で争われた。議員票に無効票が１票あったため、過半数は２９５票となったが、５人のうち、いずれも獲得することができなかった。総裁選の決選投票は、岸田文雄元首相が選ばれた２０２１年９月、石破氏が勝利した昨年９月に続き、３回連続での実施となる。決選投票は国会議員票２９５、都道府県連票４７の計３４２票で争われ、勝利した候補が第２９代自民党総裁となる。

第１回の投票結果は以下の通り。（敬称略）

小林鷹之 議員票４４ 党員・党友票１５ 計５９

茂木敏充 議員票３４ 党員・党友票１５ 計４９

林芳正 議員票７２ 党員・党友票６２ 計１３４

高市早苗 議員票６４ 党員・党友票１１９ 計１８３

小泉進次郎 議員票８０ 党員・党友票８４ 計１６４