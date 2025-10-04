フジテレビ系報道特番「決戦！自民総裁選ＳＰ」（午後１時）が４日放送され、この日投開票が行われた自民党総裁選の模様を生中継した。

番組では午後１時に始まり石破茂首相ら重鎮からスタートした投票の模様を生中継した上で午後１時半現在で「高市早苗氏が党員投票で３１都道府県でトップに立った」と報道。

投票時の高市氏の青いスーツについて高田圭太政治部長は「ブルーの洋服は去年の総裁選時とほとんど同じもののようで。ネックレスも形見のネックレスだそうで、去年のいろんな悔しさを含めての今回のファッションと投票の雰囲気な気がします」と報じると、コメンテーターで出演の元ＮＨＫ・岩田明子氏も「メイクも少し柔らかくなっている気がしますもんね」とコメントした。

キャスターの生野陽子アナウンサーが「少し笑顔も見られますが明るさをアピールしてるんですね」と言うと、高田氏は「高市さんはインナーを前回、黒い色だったんですけど、今回は青いものに。陣営では明るさのために白いインナーにした方がいいんじゃないかという声もあったんですが、高市さんのこだわりでブルーにしたということだそうです」と話していた。

高市氏は出馬会見も４日の所信表明演説会も、その他ほぼ全ての討論会で青スーツを着用してきた。