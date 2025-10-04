前原瑞樹、Snow Man加入を直談判 目黒蓮＆向井康二が回答「カリスマックスって曲があるので…」
俳優の前原瑞樹が4日、都内で行われた今秋スタートするTBS系連続ドラマの合同会見『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn』に登場。目黒蓮と向井康二にSnow Man加入を直談判した。
【写真】目黒蓮、向井康二、竹内涼真、夏帆、妻夫木聡、佐藤浩市ら豪華キャストが勢ぞろいした集合カット
前原は「どうしたら僕はSnow Manになれますか？」と質問。離れたところに座っていた向井は、前原と目黒のもとに歩み寄りながら「まずは書類審査からお願いします」とお願いした。一方、目黒は「すみません、入れません。席、戻ります」と丁寧に断り、笑いを誘った。
それでも「まだ諦めてない。踊りも頑張ります」という前原に、向井は「『カリスマックス』って曲があるので、それを踊ってくれたら」と譲歩。すると、前原は完璧な振りを披露し、会場を沸かせた。目黒が「裏で一緒に踊りましょう！」と声をかけると、前原はうれしそうに笑顔を浮かべていた。
同イベントには、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（12日スタート 毎週日曜 後9：00）から妻夫木聡、目黒蓮、松本若菜、佐藤浩市、火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（7日スタート、毎週火曜 後10：00）から夏帆、竹内涼真、青木柚、前原瑞樹、金曜ドラマ『フェイクマミー』（10日スタート、毎週金曜 後10：00）から波瑠、川栄李奈、向井康二、中村蒼、池村碧彩（※『フェイクマミー』ブロックのみ参加）が登壇。計13人のキャストがそろい、MCは杉山真也アナウンサー、南後杏子アナウンサーが務めた。
